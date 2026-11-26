JawaPos.com – Hari ini dianggap sebagai hari yang baik untuk zodiak libra. Saatnya bersosialisasi dengan teman-teman. Segala sesuatu dan setiap pekerjaan libra akan berjalan sangat lancar.

Akan lebih baik jika libra tidak mengkhawatirkan proyek-proyek tersebut. Nikmati hari ini semaksimal mungkin, karena ini adalah hari yang sangat cerah untuk libra.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Kamis, 26 November 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra akan merasa bahagia karena ketertarikan berubah menjadi hubungan romantis. Terkait karir, teruslah berusaha untuk membuat kemajuan dan mendapatkan terobosan besar.

Sementara itu, periksakan diri ke dokter jika memiliki masalah kesehatan lebih lanjut terkait persendian. Terkait keuangan, perkembangan finansial akan membantu libra melunasi beberapa pinjaman.

Cinta Libra

Hari ini, libra akan sangat bahagia karena ketertarikan berubah menjadi hubungan romantis. Jika memungkinkan, rayakan perubahan ini dengan melakukan perjalanan singkat yang menyenangkan dan menikmati kebersamaan dengan pasangan.

Bersikaplah praktis dan berusahalah untuk menjaga perasaan yang telah tumbuh. Agar hubungan berjalan lancar, ciptakan jalan untuk saling mengerti dan tidak terpaku pada aturan yang kaku terkait hubungan.

Karir Libra

Proyek yang telah libra mulai, berjalan jauh lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun prosesnya mungkin membuat frustrasi, jangan khawatir tentang hasilnya.