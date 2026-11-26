JawaPos.com - Zodiak cancer sering disebut sebagai kru pembersih. Jangan heran jika cancer sedang merapikan rumah, membuang barang-barang yang tidak berguna, membersihkan meja, atau mengejar ketertinggalan surat.

Ada kekuatan besar yang mendorong cancer untuk mempersiapkan diri bagi seseorang atau sesuatu yang baru dan berbeda.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 26 November 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus mengungkapkan keluhan yang ada dan memastikan memiliki pemahaman yang sama dengan pasangan. Terkait karir, jangan menjadi terlalu sensitif agar cancer terlihat buruk.

Sementara itu, lakukan latihan ringan untuk menjaga kelenturan serta kekuatan tubuh. Terkait keuangan, besarnya keuntungan yang didapatkan berbanding lurus dengan usaha yang cancer curahkan.

Kesehatan Cancer

Cancer akan merasa lebih baik setelah baru saja mengalami nyeri sendi. Cobalah melakukan beberapa latihan ringan untuk menjaga kelenturan dan kekuatan tubuh.

Jangan biarkan nyeri sendi menghalangi rutinitas olahraga, atau sistem kekebalan tubuhmu mulai melemah. Prioritaskan kesehatan dan cancer akan senang telah melakukannya.

Keuangan Cancer