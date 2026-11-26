JawaPos.com - Zodiak cancer sering disebut sebagai kru pembersih. Jangan heran jika cancer sedang merapikan rumah, membuang barang-barang yang tidak berguna, membersihkan meja, atau mengejar ketertinggalan surat.

Ada kekuatan besar yang mendorong cancer untuk mempersiapkan diri bagi seseorang atau sesuatu yang baru dan berbeda.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 26 November 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer harus mengungkapkan keluhan yang ada dan memastikan memiliki pemahaman yang sama dengan pasangan. Terkait karir, jangan menjadi terlalu sensitif agar cancer terlihat buruk.

Sementara itu, lakukan latihan ringan untuk menjaga kelenturan serta kekuatan tubuh. Terkait keuangan, besarnya keuntungan yang didapatkan berbanding lurus dengan usaha yang cancer curahkan.

Cinta Cancer

Cancer menginginkan kehidupan percintaan yang lebih baik. Mungkin, cancer merasa pasangan memanfaatkan untuk alasan yang dangkal dan tidak ingin terlibat secara emosional dalam hubungan.

Cobalah mengungkapkan semua keluhan tersebut dan memastikan cancer dan pasangan memiliki pemahaman yang sama. Pastikan untuk tidak berada dalam hubungan yang tidak serius.

Karir Cancer

Hari ini, bersiaplah untuk menerima sedikit kritik. Terlalu sensitif tidak akan mengubah situasi dan hanya akan membuat cancer terlihat buruk. Kritik dimaksudkan untuk membangun.