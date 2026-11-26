JawaPos.com - Semua ketidakpuasan akan hilang saat zodiak aries secara sistematis menghadapi dan menyelesaikan semua masalah yang selama ini mengganggu.

Ambang batas toleransi aries cenderung rendah, hingga hampir tidak ada. Jauhi teman-teman yang akhir-akhir ini menjengkelkan. Selain itu, tingkatkan kualitas diri dengan membuang semua pakaian yang tidak muat atau tidak lagi cocok.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Kamis, 26 November 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menyampaikan perasaan sebenarnya kepada pasangan untuk menanamkan semangat baru ke dalam hubungan. Terkait karir, aries akan mendapatkan promosi jika mampu mencapai target.

Sementara itu, lakukan yoga dan meditasi untuk mengurangi stres dan sakit kepala secara maksimal. Terkait keuangan, aries akan menerima manfaat dari investasi yang dilakukan di masa lalu dan ingin membagikannya.

Kesehatan Aries

Sakit kepala mungkin mengganggu sehingga aries mungkin merasa mudah lelah. Masalah-masalah ini dapat diatasi dengan usaha sendiri, jadi santai saja dan cobalah untuk tidak membebani diri sendiri dengan stres.

Lakukan yoga dan meditasi untuk mengurangi stres secara maksimal. Nikmati berada di alam terbuka atau beristirahat di ruangan yang tenang untuk meredakan sakit kepala.

Keuangan Aries

Baru-baru ini, aries menerima manfaat dari beberapa investasi masa lalu dan ingin membagikannya. Aries senang memberi karena hidup akan membalasnya dengan cara lain.