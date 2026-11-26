JawaPos.com - Bertindaklah tanpa ragu hari ini, terutama jika zodiak leo mengikuti arahan yang tidak familiar atau menjelajahi wilayah baru.

Hal ini mungkin bukan nasihat terbaik, tetapi ini adalah hari untuk mengatakan ya tanpa ragu kepada semua jenis proposal yang datang. Leo unggul dalam ujian semacam ini. Jadi, harapkan untuk menjadi yang terbaik di kelas pada akhir hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 26 November 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo akan berhasil menjadikan hubungan saat ini menjadi lebih baik. Terkait karir, waspadalah kepada rekan kerja yang mengambil pujian atas pekerjaanmu.

Sementara itu, konsumsi makanan vegetarian dan berolahragalah untuk menjaga kebugaran. Terkait keuangan, bersiaplah karena leo mungkin akan melihat terobosan finansial segera terjadi.

Kesehatan Leo

Penderita hipertensi harus lebih berhati-hati. Jika masih mengalami masalah pada berat badan, cobalah untuk mengatasinya sesegera mungkin. Penurunan berat badan akan mengarah pada kesehatan yang baik.

Konsumsi makanan vegetarian dan berolahragalah secara teratur untuk menjaga kebugaran. Leo akan sangat diuntungkan jika menjadikan meditasi sebagai bagian penting dari rutinitas harian.

Keuangan Leo

Planet-planet sedang bekerja untuk leo di bidang keuangan. Jadi, leo mungkin akan melihat beberapa terobosan finansial yang terjadi.