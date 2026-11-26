JawaPos.com – Perjalanan hidup setiap orang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya seseorang harus menghadapi berbagai rintangan, mulai dari persoalan ekonomi, pekerjaan yang belum stabil, hingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang. Melalui perhitungan Primbon Jawa, kombinasi hari dan pasaran kelahiran dipercaya menyimpan makna tertentu yang berhubungan dengan rezeki dan masa depan. Sejumlah weton bahkan diyakini mempunyai peluang untuk melewati masa penuh cobaan dan memasuki kehidupan yang lebih baik. Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat enam weton yang dalam ramalan Primbon Jawa dikaitkan dengan datangnya perubahan positif, kelancaran rezeki, dan kemakmuran. Berikut enam weton yang dipercaya memiliki peruntungan tersebut. 1. Senin Kliwon Orang yang lahir pada Senin Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang mampu menghadapi tekanan dengan kesabaran. Mereka cenderung tidak mudah menyerah meskipun harus melewati berbagai keadaan yang menguji ketahanan diri. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, karakter sabar dan ketekunan tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang mendukung datangnya keberuntungan. Setelah melewati berbagai perjuangan, pemilik weton ini diramalkan berpeluang menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan. Kondisi finansial juga dipercaya dapat mengalami perkembangan apabila mereka mampu mempertahankan semangat dan konsistensi. 2. Selasa Wage Selasa Wage termasuk weton yang dipercaya mempunyai semangat juang tinggi. Mereka digambarkan sebagai sosok yang tidak mudah kehilangan motivasi ketika menghadapi hambatan dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Kegigihan menjadi salah satu karakter yang menonjol dari pemilik weton ini. Mereka cenderung berusaha mencari jalan keluar daripada menyerah ketika rencana yang dijalankan belum memberikan hasil sesuai harapan. Menurut ramalan Primbon Jawa, periode mendatang diyakini membawa kesempatan baik bagi Selasa Wage. Peluang tersebut terutama dikaitkan dengan perkembangan usaha, pekerjaan, dan kondisi keuangan. 3. Sabtu Pon Pemilik weton Sabtu Pon dipercaya mempunyai daya tarik tersendiri dalam lingkungan sosial. Mereka dikenal memiliki hati yang lembut, mudah menjalin hubungan, serta tetap gigih ketika menjalankan tanggung jawab. Sifat tersebut membuat mereka digambarkan mudah memperoleh kepercayaan dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam ramalan Primbon Jawa, keberuntungan Sabtu Pon juga dikaitkan dengan peluang yang datang melalui bantuan maupun hubungan baik dengan orang lain. Tidak selalu berasal dari usaha sendiri, kesempatan positif bisa saja muncul melalui pertemanan, kerja sama, atau lingkungan pekerjaan. Karena itu, menjaga hubungan sosial menjadi hal yang dianggap penting bagi pemilik weton ini. 4. Kamis Legi Kamis Legi dikenal dalam kepercayaan Primbon Jawa sebagai weton yang memiliki karakter tenang dan bijaksana. Mereka biasanya digambarkan tidak terburu-buru ketika menentukan pilihan, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan pekerjaan dan keuangan. Kemampuan mempertimbangkan berbagai kemungkinan dipercaya menjadi salah satu keunggulan mereka. Sikap tersebut membuat pemilik weton Kamis Legi kerap dianggap mampu mengemban tanggung jawab dengan baik. Dari sisi peruntungan, weton ini dikaitkan dengan kestabilan finansial yang berkembang secara bertahap. Kesempatan untuk memperoleh kepercayaan lebih besar dalam pekerjaan maupun menjalankan usaha juga menjadi bagian dari ramalan yang melekat pada Kamis Legi. 5. Sabtu Legi Sabtu Legi merupakan salah satu weton yang dipercaya memiliki kaitan dengan kemakmuran dan kelimpahan rezeki. Pemilik weton ini digambarkan mempunyai kemampuan melihat peluang serta kecermatan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Mereka juga diyakini mampu mempertahankan usaha meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Dalam ramalan Primbon Jawa, Sabtu Legi disebut berpeluang memasuki masa yang lebih menguntungkan. Perjuangan yang dilakukan selama ini dipercaya dapat memberikan hasil positif, terutama dalam urusan pekerjaan dan pengelolaan keuangan. Namun, keberhasilan tersebut tetap perlu diimbangi dengan sikap bijak agar hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan jangka panjang. 6. Minggu Kliwon Minggu Kliwon dipercaya memiliki gambaran peruntungan yang cukup baik dalam berbagai aspek kehidupan. Weton ini dikaitkan dengan keseimbangan antara usaha, hubungan sosial, dan keberuntungan. Orang yang lahir pada Minggu Kliwon digambarkan mempunyai daya tarik alami serta kemampuan membangun hubungan dengan orang lain. Karakter tersebut dipercaya dapat membantu mereka memperoleh kesempatan baru dalam kehidupan. Tidak hanya urusan materi, ramalan mengenai Minggu Kliwon juga mencakup hubungan asmara, keharmonisan keluarga, dan kehidupan sosial. Bahkan, weton ini kerap dikaitkan dengan sosok yang berpotensi menjadi pemimpin atau pengusaha besar karena dianggap memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan. Itulah enam weton yang menurut kepercayaan Primbon Jawa diramalkan berpeluang keluar dari masa sulit dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan kepastian mengenai masa depan. Kerja keras, pengelolaan keuangan, serta keputusan yang bijak tetap menjadi faktor penting dalam membangun kehidupan yang lebih sejahtera.