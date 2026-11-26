JawaPos.com - Bila berbicara mengenai keberuntungan maka hal indah yang terbayangkan bisa berupa banyak hal.

Tentu apa pun yang bisa membuat hidup jadi terasa lebih mudah atau jadi dapat merasakan keuntungan maka hal tersebut bentuk keberkahan.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri dikatakan ada segelintir pihak yang mempunyai keberuntungan besar sampai hidupnya memperoleh banyak kenikmatan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan mendapatkan hoki besar di akhir tahun 2026 saat sejak November keajaiban datang silih berganti.

1. Zodiak Sagitarius

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak sagitarius diramalkan akan mendapatkan banyak keberuntungan di paruh kedua tahun 2026 ini.

Salah satu yang akan hadir dimungkinkan berupa kelebihan rezeki yang didapatkan dari jalan yang tidak terduga.

Tidak hanya akan mencukupi kebutuhan hidup, astrolog meyakini rezeki yang didapatkan juga bisa untuk menuntaskan semua utang yang dipunya.

Bila pandai mengelola, apa yang didapatkan malah bisa dijadikan batu loncatan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik ke depannya.

2. Zodiak Leo

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak leo diramalkan akan punya nasib baik di paruh kedua tahun kuda api ini.

Astrolog meyakini, keberuntungan dikatakan akan segera mengakhiri masa karier yang mampet tidak bisa berkembang lebih jauh.

Di akhir November 2026 ini, mereka dikatakan akan punya peluang yang akhirnya bisa membuat mereka naik jabatan.

Perlahan-lahan hidup yang mereka jalani pun bisa berubah berkat pemasukan yang jauh lebih layak.

3. Zodiak Capricorn

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak capricorn dikatakan akan jadi salah satu yang paling beruntung di akhir tahun 2026.

Mereka dimungkinkan akan mendapatkan banyak kemudahan hingga dan rezeki yang datang dalam berbagai bentuk.

Astrolog meyakini, paruh kedua tahun kuda api ini seharusnya jadi periode yang dimanfaatkan dengan baik melalui kerja keras dan ketekunan.