JawaPos.com - Karier Capricorn pada Kamis ini membutuhkan pengelolaan pikiran yang lebih baik agar kamu tidak mudah terbebani oleh kekhawatiran mengenai pekerjaan.

Terlalu sering memikirkan tugas yang belum selesai atau kemungkinan munculnya masalah justru dapat menguras energi sebelum kamu benar-benar menghadapi situasi tersebut.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Kamis, 26 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn perlu mengurangi kebiasaan memeriksa email, pesan pekerjaan, atau perkembangan tugas secara berulang tanpa alasan yang mendesak.

Sikap teliti memang penting dalam menjalankan tanggung jawab profesional, tetapi tidak semua hal harus diperiksa berkali-kali dalam waktu singkat.

Kamu tetap perlu menunjukkan kedisiplinan tanpa membiarkan pekerjaan menguasai seluruh perhatian sepanjang hari.

Cobalah menyusun jadwal kerja yang lebih terarah agar setiap tugas mendapatkan perhatian sesuai tingkat kepentingannya.

Jika terdapat pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, selesaikan terlebih dahulu sebelum beralih ke urusan lain yang masih bisa menunggu.

Pembagian waktu yang jelas dapat membantumu bekerja lebih efisien sekaligus mengurangi kebiasaan berpindah dari satu tugas ke tugas lainnya tanpa menyelesaikan apa pun.

Capricorn juga perlu belajar mempercayai proses yang sudah dijalankan.

Kekhawatiran terhadap hasil pekerjaan terkadang membuatmu sulit menyadari bahwa sejumlah kemajuan sebenarnya sudah berhasil dicapai.

Daripada terus memikirkan kemungkinan buruk, cobalah mengevaluasi perkembangan pekerjaan berdasarkan fakta yang tersedia.

Apabila menemukan kendala, cari tahu penyebabnya secara objektif dan tentukan langkah perbaikan yang paling memungkinkan dilakukan.

Pendekatan tersebut akan membantumu mengarahkan perhatian pada solusi daripada menghabiskan waktu untuk memikirkan persoalan yang sama.

Dalam lingkungan kerja, hindari terlalu memikirkan komentar atau pendapat orang lain hingga mengganggu fokus terhadap tanggung jawab utama.

Masukan dari atasan maupun rekan kerja tetap perlu dipertimbangkan, terutama jika berkaitan dengan peningkatan kualitas pekerjaan.

Namun, kamu juga perlu membedakan kritik yang membangun dengan komentar yang tidak memberikan manfaat bagi perkembangan profesional.

Jangan sampai penilaian orang lain membuatmu meragukan kemampuan sendiri atau kehilangan semangat untuk menyelesaikan tugas.

Bagi Capricorn yang sedang merintis usaha atau mencari pekerjaan baru, kesempatan tambahan mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan karier.

Pelajari setiap peluang yang muncul dan perhatikan kesesuaiannya dengan kemampuan, kebutuhan, serta tujuan profesional yang ingin dicapai.

Hindari mengambil keputusan hanya karena dorongan sesaat atau kekhawatiran akan kehilangan kesempatan.

Pastikan setiap langkah didukung perencanaan yang matang agar kamu dapat menjalani proses pengembangan karier dengan lebih terarah.

Dengan mengendalikan kekhawatiran, mengatur prioritas, dan mempercayai kemampuan diri sendiri, Capricorn dapat menjaga produktivitas tanpa terus-menerus terbebani oleh pikiran mengenai pekerjaan.