

JawaPos.com - Hwanhee mengungkap cerita menarik di balik awal perjalanan kariernya bersama SM Entertainment. Ia ternyata pernah dipertimbangkan untuk debut sebagai penyanyi solo oleh produser sekaligus pendiri SM Entertainment, Lee Soo Man.

Kisah tersebut kembali dibicarakan ketika Hwanhee dan Brian tampil bersama dalam sebuah program televisi setelah cukup lama tidak beraktivitas sebagai duo.

Menurut laporan allkpop, cerita tersebut muncul dalam episode The Housekeeper Season 2 yang tayang sehari sebelumnya.

Dalam acara itu, Hwanhee dan Brian hadir sebagai Fly to the Sky dalam formasi lengkap. Ibu Hwanhee turut mengenang masa awal karier putranya dan mengungkap bahwa Lee Soo Man pernah menyampaikan kemungkinan Hwanhee akan meraih kesuksesan lebih besar jika bergabung dengan perusahaan sedikit lebih awal.

Pihak studio kemudian menjelaskan bahwa Lee Soo Man sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk mendebutkan Hwanhee sebagai penyanyi solo. Lee Soo Man juga diketahui menjadi sosok yang memberikan nama panggung Hwanhee.

Meski demikian, rencana tersebut akhirnya tidak terwujud karena Hwanhee justru debut sebagai bagian dari Fly to the Sky bersama Brian pada 1999.

Dalam kesempatan yang sama, Hwanhee juga mengenang pengalaman kurang menyenangkan terkait konsep penampilan yang diterapkan kepadanya pada masa awal debut. Ia mengaku sempat merasa tidak nyaman dengan gaya berpakaian dan penampilan yang dianggap terlalu mencolok.

Pihak perusahaan saat itu ingin menciptakan citra yang mudah diingat publik agar dirinya bisa bertahan lama di industri hiburan. Meski awalnya merasa sedih, kini Hwanhee mulai melihat pengalaman tersebut sebagai bagian dari perjalanan kariernya.

Brian turut menceritakan perjuangannya untuk kembali tampil di atas panggung. Ia mengaku sempat mengalami ketakutan bernyanyi setelah mengalami masalah nodul pita suara.

Bahkan, ketika menjadi bintang tamu di konser solo Hwanhee tahun lalu, Brian merasa belum siap kembali menjalani aktivitas musik. Namun, dukungan Hwanhee perlahan membantunya menemukan keberanian untuk tampil lagi.

Kisah tersebut menjadi semakin istimewa karena Fly to the Sky kini bersiap menjalani aktivitas bersama setelah delapan tahun. Duo yang dikenal lewat lagu-lagu ballad dan R&B ini juga menyiapkan lagu baru berjudul “Story” serta tur konser nasional.