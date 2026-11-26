JawaPos.com - Nasib baik diramalkan akan didapatkan oleh sebagian orang yang dinaungi keberuntungan di akhir tahun 2026 ini.

Setiap orang bukan tidak mungkin akan mendapatkan banyak keberkahan sesuai dengan keadaan yang sedang dijalani.

Beberapa di antaranya dimungkinkan akan memperoleh banyak limpahan rezeki yang dengan hal tersebut hidupnya jadi kian sejahtera.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang nasibnya di akhir tahun 2026 penuh hal tak terduga, rezeki nomplok menanti esok hari.

1. Weton Kamis Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Pon umumnya memiliki kepribadian yang tenang.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini diyakini akan berjalan dengan cukup berpihak kepada mereka.

Artinya akan ada banyak kemudahan atau kelancaran pada setiap hal yang sedang dikerjakan.

Adapun hal lainnya yang mungkin bisa diperoleh yakni rezeki tak terduga seperti bonus dari tempat kerja atau warisan dan lain sebagainya.

2. Weton Senin Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Wage biasanya merupakan orang yang konsisten.

Menurut perhitungan, perubahan hidup bisa mereka peroleh di akhir tahun 2026 ini hingga keluarganya bisa hidup dengan lebih baik.

Pundi-pundi rupiah diyakini bisa mereka peroleh dari banyak tempat membuat di sepanjang paruh kedua tahun kuda api ini, mereka bisa memetik banyak sekali uang.

Bila mereka terus menjaga kedisiplinan, bukan tidak mungkin pintu rezeki lain akan terbuka sampai akhirnya mereka pun bisa menjadi orang yang lebih mapan.

3. Weton Jumat Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Kliwon umumnya merupakan orang yang berhati-hati.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini bisa menjadi masa paling ideal untuk mengembangkan bisnis.

Selain karena peluang terbuka lebar di tengah banyak pengusaha yang kesulitan, hoki diyakini juga akan melancarkan jalan usaha mereka.

Bila keputusan bisnis bisa diambil dengan cermat dan tepat, bukan tidak mungkin hasil maksimal akan diperoleh hingga akhirnya hidup sebagai pengusaha sukses pun bisa dirasakan.