JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn berpeluang terasa lebih menyenangkan ketika kamu mulai memberikan perhatian lebih kepada pasangan.

Di tengah kesibukan dan berbagai tanggung jawab, meluangkan waktu untuk menikmati kebersamaan dapat membantu menjaga hubungan tetap hangat dan harmonis.

Momen sederhana yang dilakukan bersama orang terkasih bisa memberikan kebahagiaan tersendiri, terutama jika belakangan ini komunikasi dan waktu berkualitas mulai berkurang.

Berikut ramalan asmara zodiak Capricorn pada Kamis, 26 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, hari ini menjadi kesempatan untuk menghadirkan kembali suasana romantis melalui kegiatan yang bisa dinikmati berdua.

Kamu dapat merencanakan makan malam bersama, berjalan santai, atau melakukan aktivitas yang selama ini ingin kalian coba.

Tidak perlu menyiapkan sesuatu yang mewah atau mengeluarkan banyak biaya untuk membuat pasangan merasa bahagia.

Perhatian sederhana, seperti mendengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh, memberikan pujian, atau meluangkan waktu tanpa gangguan pekerjaan, bisa menjadi bentuk kasih sayang yang berarti.

Jika hubungan belakangan ini terasa kurang bergairah, cobalah mengambil inisiatif untuk menciptakan suasana yang lebih menyenangkan.

Jangan selalu menunggu pasangan memulai percakapan atau merencanakan kegiatan bersama, sebab hubungan yang sehat membutuhkan usaha dari kedua belah pihak.

Capricorn juga perlu memberikan ruang bagi pasangan untuk menyampaikan isi hati.

Ketika muncul pembicaraan mengenai persoalan yang pernah terjadi, hindari bersikap defensif atau langsung menganggapnya sebagai kritik terhadap dirimu.

Dengarkan setiap penjelasan dengan tenang agar kamu bisa memahami sudut pandang pasangan secara lebih utuh.

Perbedaan pendapat tidak selalu menjadi pertanda buruk, karena percakapan yang terbuka justru dapat membantu kalian menemukan jalan keluar dan memperkuat kepercayaan.

Apabila terdapat kesalahpahaman yang belum terselesaikan, jangan membiarkannya terus menumpuk hingga memengaruhi keharmonisan hubungan.

Sampaikan perasaan dengan jujur, tetapi tetap perhatikan cara berbicara agar pasangan tidak merasa disudutkan.

Kamu juga sebaiknya tidak hanya berfokus pada hal-hal yang perlu diperbaiki.

Mengingat kembali pengalaman menyenangkan dan alasan kalian memilih untuk bersama dapat membantu mengembalikan kedekatan emosional yang mungkin sempat berkurang.

Sementara itu, Capricorn yang masih lajang berpeluang menemukan ketertarikan baru melalui lingkungan pertemanan.

Seseorang yang selama ini hanya kamu kenal sebagai teman mungkin mulai menunjukkan kepribadian yang membuatmu ingin mengenalnya lebih dekat.

Perubahan perasaan tersebut bisa muncul secara perlahan, terutama ketika kamu semakin sering berinteraksi dan menemukan kesamaan dalam berbagai hal.

Meski begitu, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa perhatian yang diberikan merupakan tanda ketertarikan romantis.

Berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk mengenal orang tersebut lebih jauh.

Perhatikan bagaimana cara dia memperlakukan orang lain, menyampaikan pendapat, serta memandang komitmen dalam sebuah hubungan.

Capricorn juga tidak perlu memaksakan kedekatan hanya karena merasa sudah menemukan seseorang yang menarik.

Biarkan hubungan berkembang secara alami sambil tetap menjaga batasan dan kenyamanan masing-masing.

Jika komunikasi terasa menyenangkan dan ketertarikan mulai terlihat dari kedua belah pihak, kamu bisa membuka kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat.

Namun, pastikan keputusan tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap karakter masing-masing, bukan sekadar perasaan yang muncul sesaat.