JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Kamis ini berpotensi menghadirkan kejutan yang berkaitan dengan seseorang dari masa lalu.

Pesan dari mantan kekasih atau pertemuan tidak terduga dengan orang yang pernah dekat mungkin membangkitkan kembali kenangan dan perasaan yang sebelumnya sudah berusaha kamu tinggalkan.

Berikut ramalan asmara zodiak Virgo pada Kamis, 26 November 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kemunculan seseorang dari masa lalu bisa membuat Virgo kembali memikirkan hubungan yang pernah dijalani.

Kamu mungkin merasa penasaran dengan kabarnya, mengingat kembali pengalaman bersama, atau bertanya-tanya apakah masih ada perasaan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Meski situasi tersebut dapat memunculkan berbagai emosi, jangan terburu-buru menganggapnya sebagai pertanda bahwa hubungan lama harus kembali dilanjutkan.

Cobalah mengingat alasan hubungan tersebut berakhir dan persoalan apa saja yang dahulu membuat kalian sulit mempertahankan kebersamaan.

Jika komunikasi kembali terjalin, perhatikan bagaimana orang tersebut bersikap dan apa tujuan sebenarnya menghubungimu.

Jangan hanya berpegang pada kenangan manis atau janji yang pernah disampaikan, sebab hubungan yang sehat membutuhkan perubahan nyata dari kedua pihak.

Virgo juga perlu memahami perbedaan antara merindukan seseorang dan benar-benar ingin membangun hubungan kembali dengannya.

Rasa rindu terkadang muncul karena kenangan tertentu, kebiasaan yang pernah dijalani bersama, atau perasaan nyaman yang sulit dilupakan.

Namun, hal tersebut tidak selalu berarti orang yang sama masih menjadi pilihan terbaik untuk masa depanmu.

Berikan waktu kepada diri sendiri untuk menilai perasaan dengan lebih jernih sebelum mengambil keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan asmara.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, komunikasi dengan seseorang dari masa lalu perlu disikapi secara bijaksana.

Jangan sampai interaksi yang sebenarnya sederhana justru memunculkan kecurigaan atau membuat pasangan merasa tidak dihargai.

Menjaga keterbukaan dan kepercayaan menjadi hal penting agar hubungan yang sedang dijalani tetap terasa aman.

Jika memang perlu berkomunikasi dengan mantan kekasih, pastikan kamu memahami batasan yang harus dijaga.

Hindari percakapan yang berpotensi membangkitkan kedekatan emosional secara berlebihan, terutama jika tidak ada urusan penting yang perlu diselesaikan.

Kamu juga sebaiknya memberikan penjelasan kepada pasangan apabila situasi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Sementara itu, Virgo yang masih lajang mungkin sedang berada dalam proses memahami keinginan dan kebutuhan emosional sendiri.

Jika ternyata masih memiliki ketertarikan kepada seseorang, tidak perlu menyangkal perasaan tersebut hanya karena khawatir dianggap terlalu berharap.

Namun, kamu juga tidak harus segera menentukan arah hubungan atau mengungkapkan semua perasaan dalam satu kesempatan.

Kenali terlebih dahulu apakah ketertarikan itu muncul karena kecocokan yang nyata atau sekadar dipengaruhi rasa kesepian dan kenangan masa lalu.

Jika ingin membuka kedekatan baru, pastikan kamu sudah cukup memahami apa yang dicari dalam sebuah hubungan.

Dengan bersikap jujur terhadap diri sendiri, menjaga batasan, dan tidak terburu-buru mengambil keputusan, Virgo dapat menghadapi dinamika asmara hari ini dengan lebih tenang dan dewasa.