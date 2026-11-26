JawaPos.com - Hari ini, zodiak Scorpio mungkin akan bertemu dengan teman-teman karena kecenderungan bersosialisasi yang tinggi. Hubungan dengan orang lain sedang membaik. Oleh karena itu, lingkungan sekitar akan membawa kepuasan bagi Scorpio.



Hari ini, habiskan waktu sebanyak mungkin dengan teman dan orang yang dicintai. Mengenai cinta dan hubungan, tampaknya Scorpio akan mengejutkan orang yang dicintai dengan beberapa tindakan baik. Dia akan menghargai semua upaya Scorpio.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Kamis, 26 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio dan pasangan harus berusaha membuat hubungan terasa lebih menyenangkan serta berkesan. Terkait karir, pertimbangkan kembali untuk mendekati atasan tentang kenaikan gaji atau promosi.

Sementara itu, jagalah kesehatan persendian dengan menghindari cuaca dingin dan ekstrem. Pada ranah keuangan, kemampuan kreatif Scorpio disorot, sehingga akan menuai imbalan finansial dari hal tersebut.



Cinta Scorpio

Rintangan dalam hubungan akan hilang saat Scorpio dan pasangan mencoba menghadapinya bersama. Kalian berdua harus selalu berusaha membuat hubungan terasa lebih menyenangkan dan berkesan.

Berikan nasihat dan dukungan yang berharga satu sama lain setiap saat agar hubungan tetap berjalan lancar. Ingatlah bahwa pemahaman akan menjadi fondasi bagi hubungan jangka panjang.



Karir Scorpio

Hari ini, Scorpio mungkin berada dalam situasi yang membuat kecewa. Cobalah mempertimbangkan untuk mendekati atasan tentang kenaikan gaji atau promosi.

Namun kemungkinan besar, Scorpio tidak akan mendapatkan hasil yang harapkan hari ini, jadi pertimbangkan kembali waktu yang tepat dan tundalah keputusanmu untuk sementara waktu.



Kesehatan Scorpio

Jika mengalami masalah dengan pergelangan kaki atau persendian, Scorpio merasa jauh lebih baik hari ini. Scorpio akan dapat melakukan olahraga ringan yang disarankan dokter. Jaga kesehatan persendian dengan menghindari cuaca dingin, ekstrem, dan mengenakan sepatu yang nyaman.



Keuangan Scorpio

Kerja keras dan kegigihan akan membawa Scorpio pada kesuksesan besar. Semua ide Scorpio akan berhasil dengan gemilang.

