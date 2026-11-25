JawaPos.com – Perjalanan menuju kehidupan yang mapan tidak selalu berjalan mulus. Sebagian orang harus melewati berbagai kesulitan, kegagalan, hingga tantangan berat sebelum akhirnya berhasil mencapai kehidupan yang lebih baik.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton dipercaya mempunyai karakter kuat, mandiri, dan pantang menyerah ketika menghadapi persoalan. Berbagai ujian kehidupan justru dianggap sebagai pengalaman yang membentuk keteguhan hati serta kemampuan mereka dalam mencari jalan keluar.

Dikutip dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat tujuh weton yang dipercaya memiliki jiwa petarung dan ketahanan menghadapi berbagai cobaan. Mereka juga dikaitkan dengan peluang memperoleh rezeki serta kehidupan yang lebih sejahtera seiring bertambahnya usia.

Berikut tujuh weton yang dimaksud.

1. Sabtu Wage Pemilik weton Sabtu Wage dikenal mempunyai karakter mandiri dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi keadaan sulit. Dalam penggambaran tradisi Jawa, kepribadian mereka diibaratkan seperti burung phoenix yang mampu bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan.

Dengan jumlah neptu 13, yang berasal dari Sabtu bernilai 9 dan Wage bernilai 4, weton ini dipercaya mempunyai semangat kerja serta keteguhan hati yang kuat.

Kehidupan mereka digambarkan tidak selalu dipenuhi kemudahan sejak awal. Berbagai kesulitan justru menjadi pengalaman yang membuat mereka semakin terbiasa menghadapi tantangan.

Menurut kepercayaan tersebut, peluang rezeki Sabtu Wage mulai berkembang ketika memasuki usia 30 tahun ke atas. Kesempatan bisa muncul melalui usaha yang dirintis secara bertahap maupun peluang pekerjaan yang tidak terduga.

Keunggulan yang sering dikaitkan dengan weton ini adalah kemampuannya untuk kembali bangkit ketika menghadapi kegagalan. Mereka tidak mudah kehilangan harapan meskipun harus memulai semuanya dari awal.

2. Rabu Kliwon Rabu Kliwon termasuk weton yang dipercaya memiliki intuisi kuat serta kemampuan membaca keadaan dengan baik. Meskipun terlihat tenang, mereka digambarkan mempunyai pemikiran mendalam ketika mempertimbangkan berbagai keputusan.

Weton ini mempunyai neptu 15, hasil penjumlahan nilai Rabu 7 dan Kliwon 8. Dalam sejumlah penafsiran Primbon Jawa, angka tersebut dikaitkan dengan karakter spiritual dan potensi keberuntungan.

Pemilik Rabu Kliwon dipercaya tidak terburu-buru ketika mengambil langkah penting. Mereka lebih suka mengamati keadaan, mempertimbangkan risiko, kemudian bertindak ketika merasa waktunya sudah tepat.

Menariknya, perjalanan menuju kemapanan weton ini sering digambarkan berlangsung secara perlahan dan tidak banyak diketahui orang lain. Mereka lebih memilih membangun kehidupan secara diam-diam daripada memamerkan pencapaiannya.

Selain itu, kepekaan intuisi dan ketenangan dalam menghadapi persoalan dipercaya menjadi modal penting untuk menemukan peluang rezeki.

3. Jumat Legi Jumat Legi dikenal sebagai weton yang mempunyai karakter ramah, pembawaan menyenangkan, dan mudah membangun hubungan dengan orang lain.

Dengan neptu 11, yang berasal dari Jumat 6 dan Legi 5, weton ini dalam kepercayaan Jawa sering dikaitkan dengan keharmonisan serta keberuntungan dalam hubungan sosial.

Salah satu kelebihan yang dipercaya dimiliki pemilik Jumat Legi adalah kemampuannya menjalin pertemanan dan menjaga kepercayaan. Hubungan baik tersebut dianggap dapat membuka berbagai kesempatan dalam pekerjaan maupun usaha.

Peluang rezeki mereka juga sering digambarkan datang melalui bantuan orang terdekat, kerja sama, hingga rekomendasi dari orang yang pernah mengenal kemampuan mereka.

Dalam penafsiran tersebut, keberuntungan Jumat Legi dipercaya semakin berkembang ketika memasuki usia 35 tahun ke atas.

Sifat dermawan dan kepedulian terhadap sesama juga menjadi karakter yang melekat pada weton ini. Mereka tidak hanya berusaha memperbaiki kehidupannya sendiri, tetapi juga ingin memberikan manfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar.

4. Senin Pon Senin Pon digambarkan sebagai pribadi yang tidak banyak memperlihatkan rencana kepada orang lain. Mereka lebih suka mengamati, menyusun strategi, dan mempersiapkan segala sesuatu sebelum mengambil tindakan.

Weton ini mempunyai neptu 11, hasil penjumlahan Senin 4 dan Pon 7. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi tersebut sering dikaitkan dengan ketelitian, kecermatan, dan kemampuan mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Pemilik Senin Pon dipercaya tidak mudah tergoda untuk mengejar kesuksesan secara instan. Mereka lebih memilih membangun fondasi kehidupan secara perlahan agar hasil yang diperoleh bisa bertahan dalam jangka panjang.

Peningkatan karier maupun kondisi finansial weton ini dipercaya mulai terlihat ketika memasuki usia 30 tahun ke atas.

Pengalaman dan perencanaan yang matang menjadi dua hal yang dianggap mendukung perjalanan mereka menuju kehidupan lebih sejahtera.

Mereka juga digambarkan mempunyai intuisi yang cukup tajam sehingga mampu mempertimbangkan berbagai risiko sebelum menentukan keputusan penting.

5. Kamis Wage Kamis Wage merupakan weton yang sering dikaitkan dengan ketekunan, kesabaran, dan kemampuan bertahan dalam situasi sulit.

Jumlah neptunya adalah 13, berasal dari Kamis bernilai 8 dan Wage bernilai 4. Dalam penafsiran tradisional Jawa, weton ini digambarkan mempunyai karakter pekerja keras serta tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai rintangan.

Pemilik Kamis Wage biasanya dipercaya lebih menyukai proses yang bertahap. Mereka tidak terlalu mengejar hasil secara cepat karena memahami bahwa sesuatu yang besar membutuhkan waktu dan usaha.

Perjalanan rezekinya diibaratkan seperti aliran air yang terus bergerak meskipun tidak selalu deras. Kesempatan demi kesempatan dipercaya datang melalui konsistensi dan kesabaran dalam menjalani pekerjaan.

Menurut kepercayaan tersebut, kehidupan ekonomi Kamis Wage berpotensi semakin stabil ketika memasuki usia 35 tahun ke atas.

Selain dikenal tekun, weton ini juga sering dikaitkan dengan kekuatan spiritual dan keyakinan terhadap perlindungan leluhur dalam tradisi Jawa.

6. Minggu Pahing Minggu Pahing dipercaya mempunyai daya tarik alami yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar.

Dengan neptu 14, yang berasal dari Minggu 5 dan Pahing 9, weton ini sering digambarkan memiliki karakter percaya diri, karismatik, serta kemampuan memengaruhi orang lain.

Pemilik Minggu Pahing dipercaya mempunyai potensi besar dalam membangun hubungan sosial. Mereka mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan mampu menjalin komunikasi dengan orang dari latar belakang berbeda.

Keberuntungan weton ini sering dikaitkan dengan luasnya jaringan pertemanan. Melalui hubungan tersebut, peluang pekerjaan, kerja sama bisnis, maupun tawaran proyek dipercaya bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka.

Bidang pekerjaan yang membutuhkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan dianggap sesuai dengan karakter Minggu Pahing.

Beberapa di antaranya adalah dunia seni, hiburan, bisnis, hingga kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang.

Kekuatan utama mereka dipercaya bukan hanya terletak pada kemampuan pribadi, tetapi juga pada relasi yang berhasil dibangun sepanjang perjalanan hidup.

7. Selasa Pon Selasa Pon dikenal sebagai weton yang sering diasosiasikan dengan jiwa kepemimpinan, keberanian, dan kemandirian.

Weton ini memiliki neptu 10, yang diperoleh dari nilai Selasa 3 dan Pon 7. Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi tersebut menggambarkan pribadi yang mempunyai inisiatif tinggi serta keinginan kuat untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Pemilik Selasa Pon dipercaya tidak suka terlalu bergantung kepada orang lain. Mereka lebih senang mengambil tanggung jawab dan berusaha menyelesaikan persoalan menggunakan kemampuan sendiri.

Sikap percaya diri membuat mereka berani mencoba berbagai kesempatan baru. Mereka juga digambarkan cepat mempelajari keadaan sehingga dapat menyesuaikan diri ketika menghadapi perubahan.

Keberuntungan weton ini dipercaya dapat terlihat sejak usia muda karena keberanian mengambil peluang dan kemauan untuk terus berkembang.

Selain itu, Selasa Pon sering dikaitkan dengan kemampuan berbicara yang meyakinkan. Hal tersebut membuat mereka berpotensi menjadi sosok yang dipercaya dalam kelompok maupun lingkungan pekerjaan.