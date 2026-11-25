JawaPos.com – Setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam urusan pekerjaan, keuangan, dan pencapaian pribadi. Ada yang membutuhkan perjuangan panjang untuk mencapai kemapanan, sementara sebagian lainnya dipercaya memiliki peluang keberuntungan yang datang dari berbagai arah.

Dalam tradisi Tiongkok kuno, Feng Shui dan astrologi shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta potensi keberuntungan seseorang. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai energi positif yang berkaitan dengan kemakmuran, kewibawaan, dan kemampuan menemukan peluang dalam kehidupan.

Dikutip dari laman Naura Kom, terdapat tiga shio yang dipercaya mempunyai daya tarik keberuntungan istimewa. Mereka diyakini memiliki karakter dan potensi yang dapat mendukung perjalanan menuju kesuksesan serta kehidupan yang lebih sejahtera.

Berikut tiga shio yang dimaksud.

1. Shio Naga: Lambang Kekuatan, Wibawa, dan Kemakmuran Dalam kebudayaan Tiongkok, Naga merupakan simbol yang identik dengan kekuatan, kejayaan, dan kebijaksanaan. Tidak mengherankan jika orang yang lahir pada tahun Shio Naga kerap dikaitkan dengan karakter berwibawa serta kemampuan memimpin.

Pemilik shio ini dipercaya mempunyai kepercayaan diri tinggi dan keberanian dalam menentukan arah kehidupannya. Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai ambisi besar sehingga tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diperoleh.

Dalam kepercayaan Feng Shui, Shio Naga dengan unsur Tanah maupun Logam sering dikaitkan dengan potensi kemajuan dalam urusan pekerjaan dan finansial. Kedua elemen tersebut dipercaya memiliki karakter yang mendukung kestabilan, kekuatan, serta kemapanan.

Tidak hanya mengandalkan keberuntungan, pemilik Shio Naga juga digambarkan mampu mengambil keputusan dengan tegas dan mempunyai pandangan jauh ke depan. Karakter tersebut membuat mereka sering diasosiasikan dengan sosok pemimpin, pengusaha, maupun individu yang mempunyai pengaruh besar.

Keberhasilan yang diperoleh juga dipercaya dapat memberikan dampak positif bagi keluarga. Mereka cenderung ingin menggunakan pencapaiannya untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang terdekat.

2. Shio Babi: Berhati Tulus dan Dipercaya Dikelilingi Energi Rezeki Shio Babi dikenal sebagai lambang kemakmuran, kebahagiaan, dan keberuntungan dalam tradisi Tionghoa. Orang yang berada di bawah naungan shio ini sering digambarkan memiliki sifat ramah, sabar, serta mudah menghargai hal-hal sederhana dalam kehidupan.

Sikap tulus dan tidak mudah iri terhadap keberhasilan orang lain menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan pemilik Shio Babi. Mereka juga dipercaya lebih menyukai kehidupan yang tenang dibandingkan harus terlibat dalam persaingan yang tidak sehat.

Dalam hal keuangan, keberuntungan Shio Babi kerap diibaratkan seperti aliran air yang terus bergerak. Peluang mendapatkan penghasilan dipercaya bisa datang melalui pekerjaan, bisnis, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Bahkan, dalam sejumlah penafsiran Feng Shui, shio ini dianggap mempunyai kemampuan menarik energi positif dari lingkungan sekitarnya. Hubungan baik dengan orang lain juga menjadi salah satu hal yang dipercaya dapat membuka kesempatan baru.

Selain itu, sifatnya yang mudah bergaul membuat pemilik Shio Babi sering memperoleh kepercayaan dan simpati dari orang-orang di sekitarnya.

Ketika mencapai kehidupan yang lebih mapan, mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tetap bersyukur dan tidak melupakan orang-orang yang pernah membantu perjalanan hidupnya.

3. Shio Monyet: Cerdas, Kreatif, dan Pandai Membaca Peluang Berbeda dari dua shio sebelumnya, keberuntungan Shio Monyet lebih sering dikaitkan dengan kecerdasan dan kelincahan dalam berpikir.

Dalam astrologi Tionghoa, Monyet melambangkan kecerdikan, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi. Orang yang lahir dengan shio ini dipercaya mempunyai rasa ingin tahu tinggi dan tidak mudah kehabisan ide ketika menghadapi persoalan.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang cepat memahami perubahan keadaan. Kemampuan tersebut membuat pemilik Shio Monyet dinilai lebih mudah menemukan kesempatan yang mungkin tidak disadari oleh orang lain.

Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, kreativitas menjadi salah satu modal penting bagi mereka. Ketika menghadapi hambatan, mereka cenderung mencari pendekatan berbeda daripada terus menggunakan cara yang sama.

Dari sisi keberuntungan, Shio Monyet dipercaya mempunyai peluang mengalami peningkatan kehidupan ketika mampu memanfaatkan kemampuan dan kesempatan yang tersedia.

Dalam kepercayaan Feng Shui, kondisi ketika peluang dan energi positif dianggap saling mendukung sering digambarkan sebagai fase emas. Pada periode tersebut, seseorang dipercaya mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan usaha, meningkatkan karier, maupun memperbaiki kondisi finansial.

Meski demikian, keberhasilan pemilik Shio Monyet tetap dikaitkan dengan kecerdasan, kreativitas, dan keberanian mereka dalam mengambil langkah.