JawaPos.com – Kehadiran seorang anak sering dianggap sebagai anugerah terbesar dalam kehidupan keluarga. Setiap anak mempunyai karakter, perjalanan hidup, serta potensi keberhasilan yang berbeda-beda. Dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa, ada pula anggapan bahwa kelahiran dengan shio tertentu membawa energi keberuntungan bagi keluarga.

Berdasarkan filosofi Feng Shui dan astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya mempunyai karakter positif, mulai dari pekerja keras, cerdas, hingga memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Sifat-sifat tersebut diyakini dapat membantu mereka meraih kesuksesan sekaligus memberikan kebahagiaan kepada orang tua.

Dilansir dari laman Naura Kom, terdapat lima shio yang dipercaya mempunyai keberuntungan istimewa dan berpotensi mengangkat kehidupan keluarga. Mereka digambarkan bukan hanya mampu meraih pencapaian pribadi, tetapi juga tidak melupakan jasa orang tua yang telah membesarkannya.

Berikut lima shio anak yang dipercaya membawa berkah bagi keluarga.

1. Shio Naga Dalam astrologi Tionghoa, Naga merupakan lambang kekuatan, kewibawaan, dan kejayaan. Orang yang lahir dengan shio ini dipercaya mempunyai karakter percaya diri serta jiwa kepemimpinan yang cukup menonjol.

Sejak muda, mereka biasanya digambarkan mempunyai ambisi besar untuk mencapai sesuatu yang membanggakan. Keinginan untuk sukses tidak hanya didorong oleh kepentingan pribadi, tetapi juga keinginan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.

Pemilik Shio Naga juga dipercaya mampu mengambil keputusan dengan berani dan mempunyai visi yang jelas dalam menjalani kehidupan. Karakter tersebut membuat mereka dianggap mempunyai peluang untuk meraih kedudukan maupun keberhasilan dalam berbagai bidang.

Ketika sudah mencapai kesuksesan, mereka cenderung ingin membagikan hasil perjuangannya kepada keluarga. Tidak mengherankan jika Shio Naga sering dikaitkan dengan sosok anak yang mampu menjadi kebanggaan sekaligus mengangkat nama baik orang tua.

2. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan, kesabaran, dan kerja keras. Mereka digambarkan tidak mudah menyerah meskipun harus melewati berbagai kesulitan untuk mencapai tujuan.

Berbeda dengan pribadi yang gemar menunjukkan pencapaian, pemilik Shio Kerbau cenderung lebih banyak membuktikan kemampuannya melalui tindakan nyata. Mereka mempunyai prinsip kuat dan bersedia menjalani proses panjang demi mendapatkan hasil yang diinginkan.

Dalam kehidupan keluarga, kesetiaan dan rasa tanggung jawab menjadi karakter yang sering dilekatkan pada shio ini. Mereka dipercaya tidak mudah melupakan pengorbanan orang tua, bahkan setelah berhasil membangun kehidupan yang mapan.

Keberhasilan yang diperoleh biasanya ingin mereka gunakan untuk memberikan kenyamanan bagi keluarga. Mulai dari membantu kebutuhan orang tua, menyediakan tempat tinggal yang layak, hingga menjaga kehormatan keluarga.

Karena sifatnya yang konsisten dan penuh tanggung jawab, Shio Kerbau sering dianggap sebagai gambaran anak yang mampu menjadi sandaran keluarga.

3. Shio Monyet Mempunyai kecerdasan dan kreativitas menjadi dua karakter yang identik dengan Shio Monyet. Dalam kepercayaan Tionghoa, shio ini sering dikaitkan dengan kemampuan berpikir cepat, kecerdikan, serta kepandaian melihat peluang.

Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah kehabisan ide ketika menghadapi masalah. Ketika satu jalan tertutup, pemilik Shio Monyet dipercaya mampu menemukan alternatif lain untuk mencapai keinginannya.

Kemampuan beradaptasi tersebut membuat mereka dianggap mempunyai peluang memperoleh keberhasilan melalui berbagai bidang pekerjaan maupun usaha.

Selain cerdas, mereka juga dikenal mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini membuat pemilik Shio Monyet senang mempelajari hal baru dan mencoba berbagai kesempatan yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya.

Di balik kecerdikannya, shio ini juga dipercaya mempunyai rasa kasih sayang yang besar kepada keluarga. Ketika berhasil memperoleh penghasilan dan kehidupan yang lebih baik, mereka tidak segan berbagi kebahagiaan dengan orang tua sebagai bentuk rasa terima kasih atas segala pengorbanan selama ini.

4. Shio Kuda Kuda merupakan lambang kebebasan, keberanian, dan semangat untuk terus bergerak maju. Orang yang lahir dengan shio ini dipercaya mempunyai energi besar serta keinginan kuat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Mereka cenderung tidak nyaman jika harus terus berada dalam situasi yang sama. Keinginan untuk mencoba pengalaman baru membuat pemilik Shio Kuda sering berani mengambil tantangan dan mencari kesempatan yang lebih menjanjikan.

Sifat pantang menyerah juga menjadi salah satu karakter yang melekat pada shio ini. Ketika menghadapi kegagalan, mereka diyakini mampu bangkit dan kembali berusaha demi mencapai tujuan.

Dalam urusan keluarga, keinginan untuk membahagiakan orang tua dapat menjadi salah satu motivasi terbesar mereka. Kesuksesan bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan juga kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih nyaman kepada orang-orang tercinta.

Karena semangat dan daya juangnya, Shio Kuda sering dipercaya sebagai salah satu shio yang berpotensi membawa perubahan positif bagi kesejahteraan keluarga.

5. Shio Babi Dalam astrologi Tionghoa, Shio Babi sering dikaitkan dengan kemakmuran, keberuntungan, dan kehidupan yang penuh kebahagiaan. Orang yang berada di bawah naungan shio ini dipercaya mempunyai hati yang lembut serta kepedulian besar terhadap orang-orang di sekitarnya.

Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang mudah bersyukur dan tidak segan membantu ketika keluarga membutuhkan dukungan. Sikap penuh kasih tersebut membuat mereka dianggap mempunyai hubungan emosional yang kuat dengan orang tua.

Dari sisi keberuntungan, Shio Babi dipercaya mempunyai kemampuan untuk melewati masa sulit karena selalu ada peluang atau bantuan yang datang ketika dibutuhkan.

Mereka juga cenderung menghargai hasil kerja keras dan tidak mudah melupakan orang-orang yang pernah memberikan dukungan dalam kehidupannya.

Ketika memperoleh rezeki berlimpah, kebahagiaan bagi pemilik Shio Babi bukan hanya tentang menikmati kekayaan sendiri. Mereka juga ingin memastikan orang tua dapat menjalani kehidupan yang nyaman dan sejahtera.