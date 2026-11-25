JawaPos.com – Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, watak, hingga potensi seseorang dalam menjalani kehidupan. Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai keistimewaan dalam hal kecerdasan dan cara berpikir.

Orang-orang dengan weton tertentu konon mempunyai sudut pandang yang berbeda ketika menghadapi persoalan. Mereka tidak mudah menyerah saat menemui hambatan karena mampu melihat berbagai kemungkinan untuk menemukan solusi.

Kemampuan berpikir secara logis, membaca keadaan, serta memanfaatkan peluang menjadi sejumlah karakter yang sering dikaitkan dengan weton-weton tersebut.

Dilansir dari kanal YouTube EYANG SEMAR, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai kecerdasan istimewa, pemikiran tidak biasa, dan dikenal pandai mencari akal dalam berbagai keadaan.

Berikut lima weton yang dimaksud berdasarkan penjelasan primbon Jawa.

1. Senin Pahing Dalam perhitungan primbon Jawa, seseorang yang lahir pada Senin Pahing dipercaya mempunyai kecerdasan alami dan kemampuan berpikir yang cukup menonjol.

Weton ini berada di bawah pengaruh karakter Lakuning Geni. Sifat tersebut menggambarkan pribadi yang mempunyai semangat kuat, tetapi terkadang mudah terpancing emosi ketika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya.

Selain itu, Senin Pahing juga dikaitkan dengan naungan Tunggak Semir yang dipercaya membawa keberuntungan dalam urusan penghasilan. Rezeki mereka diyakini dapat datang melalui berbagai jalan dan kesempatan.

Meski demikian, terdapat pula kepercayaan mengenai naungan Burung Geni yang menjadi pengingat agar pemilik weton ini lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan.

Keunggulan Senin Pahing tidak hanya terletak pada kecerdasannya, tetapi juga kemampuannya menyusun langkah sebelum bertindak. Mereka dikenal mampu memikirkan strategi dengan matang sehingga tidak mudah dikalahkan dalam menghadapi persaingan.

Namun, kepintaran tersebut sebaiknya diimbangi dengan kerendahan hati. Jangan sampai kemampuan yang dimiliki justru membuat mereka merasa lebih unggul dibandingkan orang lain.

2. Selasa Legi Selasa Legi termasuk weton yang dalam primbon Jawa dipercaya mempunyai kecerdasan dan wawasan luas. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang cepat memahami keadaan serta mampu memanfaatkan kemampuan berpikirnya untuk berbagai kepentingan.

Weton ini berada dalam naungan Burung Geni yang dipercaya memiliki kaitan dengan potensi datangnya masalah. Karena itu, pemilik Selasa Legi diingatkan agar tidak lengah, terutama ketika berada di lingkungan yang dipenuhi persaingan.

Ada pula pengaruh Lebuk Ketiup Angin yang menggambarkan kehidupan dengan kemungkinan mengalami perubahan, termasuk dalam urusan pekerjaan dan sumber penghasilan.

Menariknya, orang yang lahir pada Selasa Legi dipercaya tidak suka bergantung pada satu pekerjaan saja. Mereka cenderung mempunyai banyak ide untuk memperoleh pemasukan tambahan dan berani mencoba peluang baru.

Kemampuan tersebut membuat mereka digambarkan sebagai pribadi yang mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Meski begitu, mereka tetap perlu mempertimbangkan setiap keputusan agar kecerdasan yang dimiliki tidak justru membawa kesulitan.

3. Rabu Pahing Orang yang lahir pada Rabu Pahing dipercaya mempunyai kecerdasan yang disertai pembawaan tenang. Dalam primbon Jawa, weton ini berada di bawah pengaruh Lakuning Banyu yang melambangkan sifat menyejukkan, sabar, dan mampu membawa ketenangan bagi lingkungan sekitarnya.

Dari segi kehidupan ekonomi, Rabu Pahing sering dikaitkan dengan keberuntungan dan peluang rezeki yang datang melalui berbagai jalan. Mereka dipercaya mempunyai kesempatan untuk mencapai kehidupan yang mapan apabila mampu memanfaatkan potensi diri dengan baik.

Kelebihan lainnya terletak pada kemampuan menganalisis persoalan. Pemilik weton ini cenderung tidak terburu-buru mengambil keputusan karena lebih suka memahami keadaan terlebih dahulu sebelum menentukan langkah.

Dalam pergaulan, mereka biasanya dikenal ramah, lembut, dan tidak senang mencari keributan. Sikap mengalah sering kali menjadi pilihan ketika menghadapi perbedaan pendapat.

Akan tetapi, bukan berarti mereka tidak mampu bersikap tegas. Ketika merasa dikhianati atau disakiti, Rabu Pahing dipercaya dapat menyusun langkah dengan penuh perhitungan. Pemikirannya yang sulit ditebak membuat mereka tidak mudah dibaca oleh orang lain.

4. Kamis Kliwon Kamis Kliwon menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai perpaduan kecerdasan, kebijaksanaan, dan perilaku yang baik. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang mampu menggunakan akal sehat ketika menghadapi berbagai persoalan.

Dalam primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan Waseso Segoro. Naungan tersebut sering dihubungkan dengan keluasan rezeki, pengetahuan, serta kesempatan memperoleh kehidupan yang berkecukupan.

Tidak hanya unggul dalam hal pemikiran, pemilik Kamis Kliwon juga dikenal memiliki sopan santun dan budi pekerti yang baik. Mereka cenderung menjaga perkataan serta berusaha menghormati orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Pengaruh Tulus Banyu juga dipercaya memberikan keberuntungan dalam pekerjaan dan urusan penghidupan. Hal ini membuat Kamis Kliwon kerap digambarkan sebagai sosok yang mempunyai peluang untuk meraih kesuksesan.

Salah satu keistimewaannya adalah kemampuan melihat persoalan dari berbagai sudut pandang. Mereka tidak mudah mengambil kesimpulan sebelum memahami akar permasalahan.

Karena pemikirannya yang matang dan sikapnya yang bijaksana, tidak mengherankan jika orang-orang di sekitarnya kerap menjadikan pemilik weton ini sebagai tempat meminta pendapat maupun saran.

5. Sabtu Pon Sabtu Pon juga termasuk weton yang dipercaya mempunyai kecerdasan alami dan kemampuan berpikir yang cukup baik. Berdasarkan primbon Jawa, weton ini berada dalam naungan Lakuning Banyu yang menggambarkan karakter tenang serta mampu menghadapi berbagai keadaan.

Selain itu, Sabtu Pon juga dikaitkan dengan naungan Satrio Wirang. Pengaruh tersebut dipercaya menggambarkan perjalanan hidup yang tidak selalu berjalan mulus karena sering diwarnai hambatan maupun tantangan.

Meski demikian, berbagai kesulitan tersebut diyakini dapat dihadapi berkat kemampuan mereka dalam mencari solusi. Pemilik weton Sabtu Pon biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah kehabisan ide ketika berada dalam situasi sulit.

Mereka mempunyai kecenderungan untuk memikirkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan tindakan. Sikap tersebut menjadi salah satu alasan mengapa weton ini sering dikaitkan dengan kemampuan memecahkan masalah.

Namun, kecerdasan yang dimiliki tetap harus disertai kehati-hatian. Keputusan yang diambil secara terburu-buru justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.