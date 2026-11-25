JawaPos.com – Setiap orang tentu menginginkan kehidupan yang nyaman dan berkecukupan ketika memasuki usia senja. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, masa tua menjadi waktu yang diharapkan bisa dinikmati dengan tenang tanpa terlalu banyak memikirkan persoalan ekonomi.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Melalui perhitungan hari dan pasaran kelahiran, Primbon Jawa mengenalkan berbagai ramalan mengenai kehidupan manusia, termasuk potensi rezeki pada masa mendatang.

Ada sejumlah weton yang dipercaya harus melewati berbagai kesulitan ketika masih muda sebelum akhirnya menikmati kehidupan lebih baik saat usia bertambah. Ketekunan, kesabaran, dan kemampuan menghadapi persoalan dianggap menjadi gambaran utama perjalanan hidup mereka.

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, terdapat enam weton yang dipercaya akan memperoleh kehidupan makmur dan berkecukupan ketika memasuki masa tua.

1. Weton Selasa Kliwon: Perjuangan Panjang Berujung Kemakmuran

Pemilik weton Selasa Kliwon dikenal mempunyai karakter kuat dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan kehidupan.

Mereka digambarkan sebagai pribadi yang terbiasa memperjuangkan sesuatu dengan usaha sendiri. Meski hasil yang diinginkan terkadang membutuhkan waktu lama, mereka cenderung tetap bertahan dan tidak gampang kehilangan semangat.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, keberuntungan weton ini mulai terlihat setelah melewati usia 35 tahun. Berbagai pengalaman hidup yang sebelumnya terasa berat dipercaya menjadi bekal untuk mencapai kehidupan lebih baik.

Sikap jujur, sabar, dan tekun menjadi karakter yang melekat pada pemilik Selasa Kliwon. Setelah melewati berbagai tantangan, mereka diramalkan dapat menikmati masa tua dengan kondisi finansial lebih stabil dan kehidupan yang lebih tenteram.

2. Weton Jumat Legi: Kesabaran Menjadi Jalan Menuju Rezeki

Jumat Legi termasuk weton yang dipercaya mempunyai daya tarik keberuntungan tersendiri dalam tradisi Jawa.

Berdasarkan perhitungan neptu, Jumat Legi mempunyai jumlah 11. Kombinasi tersebut sering dikaitkan dengan keseimbangan, ketulusan, dan kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang lain.

Pemilik weton ini umumnya digambarkan sebagai pribadi yang sabar dan mampu menerima keadaan tanpa mudah mengeluh. Walaupun perjalanan hidup pada masa muda tidak selalu berjalan sesuai harapan, mereka tetap berusaha menjalani setiap proses dengan penuh keyakinan.

Ketulusan dan kerja keras dipercaya menjadi faktor yang membawa perubahan dalam kehidupan mereka.

Ketika memasuki usia lanjut, Jumat Legi diramalkan dapat menikmati hasil dari perjuangan panjangnya. Kehidupan yang lebih berkecukupan, suasana keluarga harmonis, serta ketenangan batin menjadi gambaran keberuntungan yang menyertai weton ini.

3. Weton Rabu Pon: Pandai Mengatur Keuangan dan Menyiapkan Masa Depan

Berbeda dengan weton lainnya, Rabu Pon dikenal melalui gambaran karakter yang cermat dan bijaksana dalam menentukan pilihan.

Mereka dipercaya mempunyai kemampuan mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan dan keuangan.

Pemilik weton ini juga digambarkan tidak mudah tergoda oleh kesenangan sesaat. Mereka lebih menyukai kehidupan sederhana dengan perencanaan yang matang dibandingkan menghabiskan penghasilan untuk hal-hal yang kurang diperlukan.

Kebiasaan tersebut dianggap menjadi salah satu modal penting dalam membangun kesejahteraan jangka panjang.

Menurut ramalan Primbon Jawa, perjalanan finansial Rabu Pon cenderung menunjukkan perkembangan setelah melewati berbagai pengalaman dan perjuangan.

Tidak mengherankan apabila weton ini dipercaya berpeluang menikmati masa tua yang lebih nyaman berkat ketekunan serta kebiasaannya mempersiapkan kebutuhan masa depan.

4. Weton Sabtu Wage: Bangkit dari Kesulitan Menuju Kehidupan Sejahtera

Orang yang lahir pada Sabtu Wage dipercaya mempunyai perjalanan hidup yang penuh tantangan, terutama ketika masih berada pada usia produktif.

Mereka digambarkan sebagai sosok pekerja keras yang tidak mudah menyerah meskipun harus menghadapi keterbatasan ekonomi.

Sifat gigih tersebut membuat mereka terus berusaha menemukan jalan keluar ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan.

Selain dikenal tekun, pemilik Sabtu Wage juga sering dikaitkan dengan kepedulian tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka memiliki keinginan untuk membantu sesama meskipun kehidupannya sendiri belum sepenuhnya mapan.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, weton Sabtu Wage memiliki neptu 13 yang dipercaya menggambarkan perjalanan hidup dengan berbagai ujian sebelum memperoleh keberkahan.

Ketika memasuki usia matang, mereka diramalkan mampu memperbaiki kondisi kehidupan secara bertahap. Masa tua yang sebelumnya dikhawatirkan penuh keterbatasan dipercaya dapat berubah menjadi periode yang lebih sejahtera.

5. Weton Senin Legi: Hidup Sederhana dengan Rezeki yang Terus Bertumbuh

Senin Legi dikenal sebagai weton yang memiliki gambaran kepribadian sederhana, jujur, dan tidak suka memaksakan kehendak.

Mereka cenderung menghargai apa yang dimiliki serta tidak mudah merasa iri terhadap pencapaian orang lain.

Dalam menjalani kehidupan, pemilik weton ini dipercaya lebih mengutamakan ketenangan daripada mengejar kemewahan secara berlebihan.

Walaupun terkadang harus menghadapi masa-masa sulit, mereka tetap berusaha menjalani pekerjaan dan tanggung jawab dengan penuh kesungguhan.

Sikap bersyukur dan ketulusan tersebut dalam kepercayaan Primbon Jawa dikaitkan dengan datangnya keberuntungan dari berbagai arah.

Memasuki masa tua, Senin Legi diramalkan bisa menikmati kehidupan yang lebih damai dan berkecukupan. Perjuangan yang dilakukan selama bertahun-tahun dipercaya akan memberikan hasil yang sepadan dengan usaha mereka.

6. Weton Kamis Pahing: Berjiwa Pemimpin dan Dipercaya Meraih Kesuksesan

Kamis Pahing menjadi weton terakhir yang dipercaya mempunyai peluang besar untuk menikmati kemakmuran ketika memasuki usia senja.

Berdasarkan perhitungan neptu Jawa, kombinasi Kamis Pahing mempunyai jumlah 17. Angka tersebut kerap dikaitkan dengan karakter kuat, keberanian, dan potensi kepemimpinan.

Orang yang lahir pada weton ini biasanya digambarkan mempunyai pandangan jauh ke depan. Mereka tidak mudah terpengaruh keadaan dan berani mengambil keputusan ketika melihat peluang yang menjanjikan.

Kemampuan mengatur langkah serta keteguhan dalam memperjuangkan tujuan menjadi keunggulan yang sering dikaitkan dengan pemilik Kamis Pahing.

Meski perjalanan hidupnya dipercaya tidak selalu mudah, mereka dianggap mempunyai semangat besar untuk bangkit dari berbagai kesulitan.

Dalam ramalan Primbon Jawa, Kamis Pahing diyakini memiliki peluang menikmati puncak keberhasilan ketika usia semakin matang. Kehidupan yang makmur, kedudukan yang baik, serta kondisi finansial yang mapan menjadi gambaran masa tua weton ini.