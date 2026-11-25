JawaPos.com – Keberuntungan dalam urusan keuangan menjadi salah satu hal yang sering menarik perhatian banyak orang. Tidak sedikit yang berharap memiliki kehidupan finansial stabil, pekerjaan menjanjikan, serta kesempatan usaha yang terus berkembang.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakter dan energi keberuntungan yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan dikaitkan dengan kecerdasan mengelola uang, kemampuan melihat peluang, hingga ketekunan dalam membangun kekayaan.

Menariknya, ada empat shio yang sering digambarkan mempunyai potensi kuat dalam urusan finansial. Karakter yang melekat pada masing-masing shio dipercaya dapat menjadi gambaran bagaimana mereka menghadapi tantangan ekonomi dan memanfaatkan kesempatan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut empat shio yang diprediksi mempunyai keberuntungan finansial dan peluang mencapai kehidupan lebih makmur.

1. Shio Tikus

Dalam kepercayaan fengshui, Tikus melambangkan kecerdasan, kelincahan, dan kemampuan menyusun strategi. Orang yang lahir di bawah naungan shio ini dikenal mempunyai pemikiran cepat ketika menghadapi berbagai situasi.

Mereka cenderung mampu membaca keadaan sebelum mengambil keputusan. Ketika melihat sebuah kesempatan, pemilik Shio Tikus biasanya tidak ingin membuang waktu terlalu lama untuk mempertimbangkan langkah yang perlu dilakukan.

Kemampuan beradaptasi juga menjadi salah satu keunggulan mereka. Saat menghadapi kesulitan, mereka lebih memilih mencari alternatif penyelesaian daripada terus mengeluhkan keadaan.

Karakter tersebut membuat Shio Tikus sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam bidang perdagangan, bisnis, maupun pekerjaan yang membutuhkan kemampuan negosiasi.

Dalam urusan keuangan, mereka dipercaya mempunyai naluri yang cukup baik untuk mengenali peluang menguntungkan. Keberhasilan finansialnya digambarkan berasal dari perpaduan kecermatan, keberanian, dan kemampuan memanfaatkan hubungan sosial.

2. Shio Naga

Shio Naga merupakan salah satu simbol yang identik dengan kekuatan, kewibawaan, dan kemakmuran dalam kebudayaan Tionghoa.

Pemilik shio ini sering digambarkan mempunyai rasa percaya diri tinggi serta karisma yang membuat kehadirannya mudah diperhatikan orang lain.

Mereka juga memiliki kecenderungan untuk mengambil peran penting dalam kelompok maupun lingkungan pekerjaan. Keberanian menyampaikan gagasan dan kemampuan memengaruhi orang lain menjadi modal yang mendukung perjalanan kariernya.

Dalam dunia usaha, Shio Naga dipercaya mudah membangun kepercayaan dengan orang-orang yang berpotensi menjadi mitra bisnis.

Mereka tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi tantangan. Sebaliknya, hambatan sering dijadikan kesempatan untuk membuktikan kemampuan diri.

Menurut penafsiran fengshui, energi positif Shio Naga dikaitkan dengan terbukanya peluang besar dalam kehidupan finansial.

Meski demikian, rasa percaya diri tetap perlu diimbangi dengan sikap rendah hati dan pertimbangan matang agar setiap keputusan memberikan hasil yang baik.

3. Shio Kerbau

Berbeda dengan Naga yang identik dengan keberanian dan karisma, Kerbau melambangkan ketekunan, kesabaran, serta kekuatan dalam mempertahankan prinsip.

Orang yang lahir pada tahun Shio Kerbau umumnya digambarkan sebagai pribadi yang tidak suka terburu-buru dalam menjalani kehidupan.

Mereka lebih nyaman menyusun rencana secara bertahap dan memastikan setiap pekerjaan diselesaikan dengan sungguh-sungguh.

Sifat disiplin dan tanggung jawab menjadi kelebihan yang membuat mereka sering mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Dalam urusan pekerjaan, pemilik Shio Kerbau dikenal tidak mudah menyerah meskipun hasil yang diharapkan membutuhkan waktu panjang.

Kepercayaan fengshui mengaitkan karakter tersebut dengan keberuntungan finansial yang cenderung stabil. Kekayaan mereka digambarkan berkembang melalui proses panjang, bukan sekadar mengandalkan keberuntungan sesaat.

Kemampuan menjaga konsistensi dan menghindari keputusan gegabah juga menjadi gambaran positif dari shio ini.

Semakin mampu mempertahankan ketekunan dan kejujuran, semakin besar pula peluang Shio Kerbau membangun kehidupan yang mapan.

4. Shio Ular

Shio Ular dikenal sebagai simbol kebijaksanaan, kecermatan, dan kemampuan membaca keadaan dengan baik.

Pemilik shio ini biasanya mempunyai pembawaan tenang serta tidak terbiasa mengambil keputusan secara spontan tanpa mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Di balik sikapnya yang terlihat sederhana, mereka sering digambarkan memiliki pemikiran strategis dan mampu menyusun rencana jangka panjang.

Karakter tersebut menjadi salah satu alasan Shio Ular kerap dikaitkan dengan kecakapan mengelola keuangan.

Mereka cenderung berhati-hati ketika mengeluarkan uang dan tidak mudah tergoda oleh sesuatu yang hanya memberikan kesenangan sesaat.

Dalam dunia pekerjaan maupun bisnis, kemampuan menganalisis situasi membuat mereka dipercaya mampu menemukan peluang yang mungkin tidak disadari orang lain.

Menurut kepercayaan fengshui, ketenangan dan kebijaksanaan Shio Ular menjadi gambaran energi keberuntungan yang mendukung kemakmuran.

Kekayaan yang diperoleh shio ini dipercaya berkembang melalui perencanaan, pengendalian diri, dan ketepatan dalam menentukan langkah.