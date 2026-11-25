JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dihubungkan dengan karakter, keberuntungan, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang.

Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut dipercaya menyimpan berbagai makna yang berkaitan dengan sifat serta peruntungan pemiliknya.

Menariknya, ada sejumlah weton yang digambarkan memiliki pembawaan santai dan tidak terlalu menyukai tekanan. Meski demikian, mereka dipercaya mempunyai peluang untuk menjalani kehidupan yang relatif mudah dan memperoleh kelancaran rezeki.

Keberuntungan tersebut dalam kepercayaan Primbon Jawa tidak hanya dikaitkan dengan karakter pribadi, tetapi juga sikap terhadap sesama dan kemampuan menghadapi berbagai persoalan.

Dikutip dari akun YouTube SIMBAH JAWA REBORN, terdapat lima weton yang dipercaya memiliki karakter santai, tetapi tetap mempunyai peruntungan baik dalam kehidupan dan urusan rezeki.

1. Weton Rabu Legi

Pemilik weton Rabu Legi dikenal memiliki pembawaan sopan dan sangat memperhatikan tata krama ketika berinteraksi dengan orang lain.

Mereka cenderung menjaga perkataan serta perilaku agar tidak menyinggung perasaan orang di sekitarnya. Kejujuran juga menjadi salah satu nilai yang dianggap penting dalam menjalani kehidupan.

Selain itu, kesetiaan terhadap sahabat dan orang-orang terdekat membuat mereka sering dipandang sebagai pribadi yang bisa dipercaya.

Kemampuan mempertimbangkan sesuatu sebelum berbicara menjadikan Rabu Legi mempunyai kesan bijaksana di mata lingkungan sosialnya.

Namun, mereka juga perlu memahami batasan dalam kehidupan orang lain agar tidak terlibat dalam persoalan yang sebenarnya bukan menjadi urusannya.

Dalam kepercayaan Jawa, ketulusan dan sikap ikhlas menjadi salah satu hal yang dipercaya dapat membawa ketenteraman sekaligus keberkahan bagi pemilik weton ini.

2. Weton Selasa Wage

Selasa Wage sering digambarkan sebagai pribadi sederhana yang tidak suka menonjolkan kelebihan dirinya di hadapan orang lain.

Mereka memiliki sifat rendah hati, setia, dan mudah memberikan pertolongan ketika melihat seseorang mengalami kesulitan.

Di balik pembawaannya yang terlihat tenang, pemilik weton ini sebenarnya mempunyai semangat juang yang cukup kuat dalam menghadapi berbagai tantangan.

Mereka juga dikenal mempunyai ketertarikan terhadap pengetahuan dan senang mempelajari hal-hal yang dianggap bermanfaat.

Meski begitu, karakter yang cenderung serius terkadang membuat mereka terlihat kaku ketika bergaul. Bahkan, sebagian orang mungkin kesulitan memahami cara mereka mengekspresikan perasaan.

Oleh karena itu, kemampuan mengendalikan emosi dan belajar bersikap lebih fleksibel menjadi hal penting.

Menurut penafsiran Primbon Jawa, menjaga kerendahan hati dan menghindari amarah dipercaya dapat membantu Selasa Wage memperoleh kehidupan yang lebih harmonis.

3. Weton Selasa Pahing

Orang yang lahir pada Selasa Pahing sering dikenal mempunyai pembawaan santai dan tidak terlalu suka mempersulit keadaan.

Mereka termasuk pribadi yang cukup mudah menerima perbedaan karakter orang lain. Sikap tersebut membuat mereka relatif mudah menyesuaikan diri dalam lingkungan pergaulan.

Selain itu, Selasa Pahing dipercaya memiliki kreativitas dan kemampuan menghasilkan berbagai karya yang menarik.

Keterampilan dalam menggunakan tangan untuk menciptakan sesuatu menjadi salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan weton ini.

Tidak hanya itu, keberuntungan juga dipercaya dapat hadir melalui bakat dan kemampuan yang mereka kembangkan.

Meski memiliki sejumlah keunggulan, pemilik weton Selasa Pahing perlu mengendalikan sifat mudah menyimpan dendam dan keinginan berlebihan terhadap sesuatu.

Belajar mengelola emosi serta menghindari keserakahan dipercaya menjadi salah satu jalan untuk menjaga kehidupan tetap seimbang dan sejahtera.

4. Weton Senin Kliwon

Senin Kliwon dikenal mempunyai karakter emosional yang cukup peka dan perasaan yang cenderung lembut.

Mereka mudah tersentuh oleh perkataan maupun perlakuan orang lain. Karena itu, kritik yang disampaikan secara kurang tepat terkadang dapat membuat mereka merasa tidak nyaman.

Di balik sensitivitas tersebut, pemilik weton ini mempunyai kepedulian sosial yang cukup besar.

Mereka dikenal memiliki jiwa penolong, terutama ketika melihat orang yang sedang mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan.

Sikap tidak tega menyakiti orang lain juga membuat Senin Kliwon sering memilih mengalah demi menjaga hubungan tetap baik.

Mereka lebih senang menyelesaikan persoalan dengan cara damai daripada memperpanjang pertengkaran.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sifat penyabar, kepedulian, dan ketulusan tersebut sering dikaitkan dengan datangnya keberkahan dalam kehidupan.

Namun, mereka juga perlu belajar menyampaikan perasaan secara terbuka agar tidak terus-menerus memendam masalah sendiri.

5. Weton Minggu Pon

Pemilik weton Minggu Pon sering digambarkan sebagai pribadi yang mempunyai kemampuan komunikasi dan kecerdasan sosial yang baik.

Mereka cukup pandai memahami karakter orang lain sehingga mampu menyesuaikan cara berbicara berdasarkan situasi yang sedang dihadapi.

Kemampuan berdiplomasi juga menjadi salah satu keunggulan yang membuat mereka mudah membangun hubungan dengan berbagai kalangan.

Selain senang berdiskusi, Minggu Pon dikenal memiliki ketertarikan untuk memperluas wawasan melalui pertukaran informasi dan pengalaman.

Mereka juga mempunyai kepedulian terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan serta berusaha menjaga citra baik di lingkungan masyarakat.

Dalam urusan pekerjaan, pemilik weton ini justru dikenal tekun dan tidak suka menghabiskan waktu tanpa kegiatan yang bermanfaat.

Ketahanan mental ketika menghadapi kegagalan menjadi salah satu karakter yang membuat mereka dipercaya mampu melewati berbagai tantangan kehidupan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi kecerdasan sosial, ketekunan, dan kepedulian tersebut menjadi gambaran peruntungan baik bagi Minggu Pon.