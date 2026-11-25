JawaPos.com – Dalam tradisi Tionghoa, setiap shio dipercaya mempunyai karakteristik dan simbol keberuntungan yang berbeda. Perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup, peluang kesuksesan, hingga kondisi keuangan seseorang. Di antara 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tionghoa, ada beberapa yang dianggap memiliki karakter pendukung kemakmuran. Mulai dari semangat pantang menyerah, ketulusan hati, hingga kedisiplinan dalam bekerja. Karakter-karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa pemilik shio tertentu sering dikaitkan dengan kelancaran rezeki dan kehidupan finansial yang stabil. Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang diramalkan memiliki peruntungan baik dan berpeluang menikmati rezeki sepanjang perjalanan hidupnya. Berikut ulasannya. 1. Shio Kuda, Penuh Semangat dan Berani Mengambil Peluang Dalam budaya Tionghoa, Kuda merupakan simbol kebebasan, energi, serta semangat untuk terus bergerak maju. Orang yang berada di bawah naungan shio ini sering digambarkan sebagai pribadi aktif dan mempunyai ambisi besar. Mereka umumnya tidak mudah puas dengan pencapaian yang sudah diraih. Keinginan untuk berkembang membuat pemilik Shio Kuda selalu berusaha mencari kesempatan baru dalam pekerjaan maupun usaha. Dalam perspektif feng shui, Kuda juga dikaitkan dengan elemen api yang melambangkan keberanian, antusiasme, dan dorongan untuk mencapai tujuan. Sifat percaya diri serta kemampuan membangun hubungan sosial dipercaya dapat membuka banyak kesempatan bagi mereka. Tidak jarang peluang menarik datang melalui pertemanan, kerja sama, maupun pertemuan dengan orang baru. Meski perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus, pemilik Shio Kuda dikenal memiliki semangat untuk bangkit setelah mengalami kegagalan. Kegigihan tersebut menjadi gambaran bahwa keberhasilan membutuhkan keberanian untuk mencoba kembali. Dalam ramalan kepercayaan Tionghoa, karakter inilah yang membuat Shio Kuda sering dikaitkan dengan keberuntungan dan kemakmuran. 2. Shio Babi, Ketulusan Hati yang Dikaitkan dengan Kemakmuran Shio Babi dikenal sebagai simbol kemakmuran, kebahagiaan, dan kehidupan yang berkecukupan dalam tradisi Tionghoa. Pemilik shio ini sering digambarkan mempunyai kepribadian lembut, jujur, serta mudah menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Mereka juga cenderung menghargai hal-hal sederhana dalam kehidupan dan tidak selalu menjadikan persaingan sebagai tujuan utama. Dalam kepercayaan feng shui, Shio Babi dianggap mempunyai energi keberuntungan yang berkaitan dengan kemudahan memperoleh kemakmuran. Sikap tulus dan tidak mudah iri terhadap pencapaian orang lain dipercaya membuat kehidupan mereka lebih tenang. Hubungan baik dengan lingkungan sekitar juga dapat membuka kesempatan baru dalam berbagai bidang. Keberuntungan pemilik Shio Babi tidak hanya dikaitkan dengan persoalan uang, tetapi juga pekerjaan dan kehidupan sosial. Mereka dipercaya berpeluang mendapatkan bantuan, kesempatan, atau kemudahan dari orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa ketulusan dan hubungan yang baik dapat membawa banyak hal positif dalam kehidupan. 3. Shio Kerbau, Kerja Keras yang Menghasilkan Rezeki Jangka Panjang Berbeda dengan dua shio sebelumnya, Kerbau lebih dikenal sebagai lambang keteguhan, kedisiplinan, dan kesungguhan dalam bekerja. Orang yang lahir di bawah Shio Kerbau biasanya digambarkan mempunyai pendirian kuat serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Mereka bukan tipe pribadi yang terburu-buru mengejar hasil. Sebaliknya, setiap keputusan cenderung dipertimbangkan secara matang agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik. Dalam tradisi feng shui, Kerbau dikaitkan dengan elemen tanah yang melambangkan kestabilan, ketahanan, dan fondasi kehidupan yang kuat. Karakter tersebut membuat pemilik Shio Kerbau sering dihubungkan dengan keberhasilan finansial yang dibangun secara bertahap. Hasil kerja mereka mungkin tidak selalu terlihat dalam waktu singkat. Namun, ketekunan dan konsistensi dipercaya dapat memberikan hasil yang lebih besar dalam jangka panjang. Selain itu, sifat jujur dan bertanggung jawab membuat mereka relatif mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dalam ramalan Tionghoa, kombinasi karakter tersebut menjadikan Shio Kerbau sebagai salah satu shio yang dikaitkan dengan rezeki stabil dan kemakmuran. Itulah tiga shio yang dipercaya mempunyai peruntungan baik dalam urusan rezeki menurut kepercayaan Tionghoa. Shio Kuda menonjol dengan semangat dan keberaniannya, Shio Babi dikenal melalui ketulusan, sedangkan Shio Kerbau mengandalkan ketekunan serta kedisiplinan. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya, bukan jaminan seseorang akan memperoleh kekayaan. Kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, pengelolaan keuangan, keputusan, dan kesempatan yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.