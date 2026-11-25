JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran peruntungan seseorang. Perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran tersebut telah diwariskan secara turun-temurun melalui Primbon Jawa. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kepercayaan mengenai hubungan weton dengan kelancaran rezeki. Beberapa kombinasi hari kelahiran dan pasaran bahkan dipercaya mempunyai simbol keberuntungan yang berkaitan dengan kemakmuran serta kemudahan memperoleh penghasilan. Tidak hanya soal hasil kerja keras, ada pula ramalan yang menghubungkan weton tertentu dengan datangnya pemasukan secara tiba-tiba atau uang kaget dari arah yang tidak diperkirakan. Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut empat weton yang dipercaya memiliki peruntungan finansial menjanjikan menurut Primbon Jawa. 1. Minggu Wage, Dipercaya Memiliki Peluang Rezeki dari Berbagai Arah Minggu Wage merupakan salah satu kombinasi weton yang dipercaya mempunyai peruntungan menarik dalam urusan rezeki. Orang yang lahir pada weton ini umumnya digambarkan sebagai pribadi dengan semangat tinggi dan kemauan kuat untuk mencapai sesuatu. Dalam perhitungan Primbon Jawa, Minggu mempunyai nilai neptu lima, sedangkan Wage bernilai empat. Jika digabungkan, jumlah neptunya menjadi sembilan. Weton ini juga dikaitkan dengan sejumlah simbol keberuntungan, seperti Wasesa Segara dan Dadi Kayu. Keduanya dalam kepercayaan tradisional sering dihubungkan dengan kelapangan rezeki, kewibawaan, serta kehidupan yang berkecukupan. Karena itu, pemilik Minggu Wage dipercaya mempunyai kesempatan untuk memperoleh hasil baik dari berbagai usaha yang dijalankan. Rezeki juga digambarkan dapat muncul melalui kesempatan yang sebelumnya tidak pernah masuk dalam perhitungan. 2. Selasa Pon, Sosok Pantang Menyerah yang Dipercaya Mudah Mendapat Rezeki Pemilik weton Selasa Pon dikenal dalam penafsiran Primbon Jawa sebagai pribadi yang cekatan, bersemangat, dan memiliki dorongan kuat untuk menyelesaikan pekerjaan. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Meski demikian, sifat terburu-buru dalam mengambil keputusan terkadang menjadi hal yang perlu dikendalikan. Dalam perhitungan weton, Selasa Pon mempunyai jumlah neptu sepuluh, yang berasal dari nilai Selasa tiga dan Pon tujuh. Weton ini dikaitkan dengan naungan Tunggak Semi, sebuah simbol yang dalam tradisi Primbon Jawa melambangkan pertumbuhan dan keberlanjutan rezeki. Berdasarkan kepercayaan tersebut, pemilik Selasa Pon dianggap mempunyai peluang untuk memperoleh pemasukan dari berbagai kesempatan. Bahkan, keberuntungan finansial dipercaya dapat hadir ketika mereka sedang menghadapi keadaan yang cukup sulit. 3. Rabu Pahing, Dipercaya Memiliki Peruntungan Finansial yang Kuat Rabu Pahing menjadi kombinasi weton berikutnya yang dipercaya mempunyai potensi peruntungan baik dalam urusan kehidupan dan keuangan. Orang yang lahir pada weton ini sering digambarkan sebagai sosok berpendirian kuat, tekun, serta mempunyai semangat besar untuk memperjuangkan keinginannya. Berdasarkan perhitungan neptu, Rabu memiliki nilai tujuh, sedangkan Pahing bernilai sembilan. Dengan demikian, jumlah keseluruhannya mencapai 16. Dalam sejumlah penafsiran Primbon Jawa, Rabu Pahing dikaitkan dengan simbol Gulus Banyu dan Tunggak Semi. Simbol tersebut dipercaya berhubungan dengan kemampuan menghadapi perubahan serta keberlanjutan dalam memperoleh rezeki. Karakter yang konsisten dan tidak mudah menyerah membuat weton ini sering dikaitkan dengan keberhasilan yang diperoleh melalui proses panjang. Selain dari pekerjaan utama, peluang pemasukan tambahan juga dipercaya bisa datang melalui kesempatan yang tidak terduga. 4. Kamis Kliwon, Ketekunan dan Ketulusan yang Dikaitkan dengan Kemakmuran Kamis Kliwon juga termasuk weton yang mendapat perhatian dalam ramalan peruntungan Primbon Jawa. Pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang tekun, bijaksana, dan mempunyai kesungguhan ketika menjalankan tanggung jawab. Dalam perhitungan neptu, Kamis mempunyai nilai delapan, sementara Kliwon bernilai delapan. Kombinasi keduanya menghasilkan jumlah neptu 16. Weton Kamis Kliwon dikaitkan dengan beberapa simbol tradisional, di antaranya Ilmu Latifan, Tulus Banyu, dan Tunggak Semi. Simbol-simbol tersebut sering dimaknai sebagai gambaran kebijaksanaan, ketulusan, serta harapan terhadap kehidupan yang lebih sejahtera. Karena karakter tersebut, pemilik Kamis Kliwon dipercaya mempunyai peluang untuk memperoleh keberuntungan melalui usaha dan ketekunan yang dijalankan. Rezeki yang datang pun tidak selalu digambarkan berasal dari satu sumber. Bisa melalui perkembangan pekerjaan, usaha yang semakin baik, maupun kesempatan finansial yang sebelumnya tidak diperkirakan. Pada akhirnya, keempat weton tersebut merupakan bagian dari penafsiran tradisional Primbon Jawa yang masih dipercaya sebagian masyarakat. Ramalan mengenai uang kaget dan rezeki besar tidak dapat dijadikan kepastian karena kondisi finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kesempatan, dan berbagai faktor kehidupan lainnya.