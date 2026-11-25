JawaPos.com – Bagi pemilik shio Anjing, ramalan untuk hari Kamis ini menyimpan beberapa catatan penting yang layak diperhatikan.

Besok, 26 November 2026, energi hari disebut cukup mendukung, tetapi tetap membutuhkan kewaspadaan dari kamu sendiri.

Urusan pekerjaan, hubungan dengan pasangan, hingga kesehatan mata menjadi tiga hal utama yang akan kita bahas.

Pembahasan disusun secara berurutan agar setiap pesan penting dapat dipahami dengan mudah tanpa ada yang terlewat.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (25/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Anjing besok Kamis 26 November 2026.

1. Hari Naga Membuka Peluang di Dunia Kerja

Hari yang jatuh pada unsur Naga ini sangat baik untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja.

Proyek yang sudah kamu mulai sebelumnya berpeluang besar dapat dituntaskan dengan tepat pada hari ini juga.

Meski begitu, kamu tetap harus berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan kecil pada tahap akhir pekerjaan itu.

Terlalu bersantai sedikit saja, kesempatan baik yang sedang datang bisa hilang dan tidak akan kembali lagi.

Karena itu, jagalah fokus dan manfaatkan waktu sebaik mungkin sampai seluruh tugas yang tertunda benar-benar rampung.

2. Hubungan Pribadi Rawan Gesekan

Dalam kehidupan pribadi, ada kemungkinan muncul pertengkaran kecil yang bisa mengganggu suasana hati kamu sepanjang hari.

Energi Kayu Yang pada hari ini memberikan sifat yang tegas sekaligus keras kepala secara cukup kuat.

Pengaruh tenaga yang besar tersebut dapat membuatmu tanpa sadar terlalu banyak menuntut kepada pasangan hidupmu sendiri.

Untuk menghindari konflik, sebaiknya kamu selalu menahan diri sepenuhnya dari memberi komentar pada kesempatan apa pun.

Sikap yang lebih tenang dan mau mengalah akan membantu hubungan kalian tetap hangat serta penuh pengertian.

Dengarkan keluh kesah pasangan terlebih dahulu sebelum kamu memutuskan untuk benar-benar menyampaikan pendapat apa pun kepadanya.

3. Kesehatan Mata Butuh Perhatian Ekstra

Hari ketujuh belas dalam penanggalan bulan dinilai cocok untuk mencegah berbagai penyakit yang bisa menyerang mata.

Ketidakseimbangan energi Kayu dapat memberi dampak buruk terhadap kualitas penglihatan yang kamu miliki dalam waktu dekat.

Oleh sebab itu, mata kamu sebaiknya tidak dipaksa bekerja terlalu keras tanpa jeda istirahat yang cukup.

Gerakan senam serta teknik palming bisa membantu menjaga kesehatan penglihatan agar tetap prima sepanjang hari ini.

Palming dilakukan dengan menggosok kedua telapak tangan hingga hangat lalu menempelkannya pelan-pelan di atas kedua mata.

Lakukan latihan sederhana ini secara rutin setiap hari supaya mata tetap nyaman dan terhindar dari gangguan.

4. Jaga Mulut dari Orang yang Iri

Sebaiknya kamu tidak terlalu banyak bercerita tentang rencana yang sedang disiapkan kepada orang-orang di sekitar kamu.

Tidak semua orang ikut merasa bahagia ketika melihat kamu mulai meraih kemajuan dalam hidup maupun karier.

Waspadai pula orang-orang yang iri hati dan diam-diam berusaha menjatuhkan atau menjebakmu ke dalam masalah besar.

Orang semacam itu sering tampak ramah, padahal mereka menunggu saat yang tepat untuk menyerangmu dari belakang.

Karena itu, kamu perlu lebih peka terhadap perilaku orang di sekitarmu sebelum mempercayakan sesuatu yang berharga.