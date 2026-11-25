JawaPos.com – Ramalan shio Ayam untuk Besok, Kamis, 26 November 2026, kini sudah tersedia dan layak kamu simak.

Menurut kalender Tionghoa, hari tersebut jatuh pada hari Naga yang membawa pengaruh tertentu bagi setiap orang.

Perhitungan itu menyentuh urusan dagang, hubungan pribadi, watak, kesehatan, hingga cara kamu memandang masa depan kelak.

Daftar berikut merangkum setiap pesan penting agar kamu bisa bersiap dengan baik sebelum hari itu tiba.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (25/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ayam besok Kamis 26 November 2026.

1. Peluang Bisnis dan Negosiasi

Berdasarkan kalender Tionghoa, hari Naga dinilai sangat menguntungkan bagi kamu untuk urusan perdagangan dan perundingan bisnis.

Kamu berpeluang menutup kesepakatan yang sangat menguntungkan karena suasana kerja sama terbuka lebar pada hari itu.

Rekan usaha maupun pesaing akan dengan senang hati bersedia menemui kamu untuk membicarakan berbagai kepentingan bersama.

Manfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin tanpa membuang waktu pada hal yang tidak menunjang tujuan utama kamu.

Tetaplah berpegang teguh pada target yang sudah ditetapkan dan jangan melenceng sedikit pun dari rencana awal.

2. Menjaga Keharmonisan Hubungan

Jika kamu menghargai hubungan yang sedang dijalani, bersiaplah untuk memberikan beberapa bentuk kelonggaran kepada pasangan kamu.

Perhitungan kalender ini juga tidak menutup kemungkinan munculnya sedikit ketegangan di dalam hubungan kalian berdua nanti.

Untuk itu sebaiknya redam emosi dan pilih jalan tengah supaya suasana di antara kalian tetap tenang.

Kejujuran dan sikap terbuka kepada pasangan akan sangat membantu meredakan salah paham yang mungkin timbul nanti.

3. Pegang Teguh Kejujuran dan Rasa Syukur

Unsur Kayu Yang dalam perhitungan ini melambangkan kejujuran dan integritas yang harus selalu kamu pegang teguh.

Sikap lurus itu akan menjadi bekal berharga ketika kamu berhadapan dengan banyak orang sepanjang hari itu.

Kamu tidak perlu terlalu jauh masuk ke dalam detail yang sebenarnya tidak penting bagi semua urusanmu.

Sebaliknya, hargailah apa yang saat ini sudah kamu miliki dan jalani dengan rasa syukur sepenuh hati.

4. Perhatikan Kesehatan dan Pola Makan

Begitu muncul gejala pertama yang mengkhawatirkan pada tubuh kamu sendiri, segeralah tinjau kembali pola makan harianmu.

Jam Kelinci dianggap terlalu lemah lembut dan belum berpengalaman untuk bisa diharapkan memberi perbaikan yang cepat.

Artinya, kamu tidak bisa hanya menunggu kondisi tubuh pulih sendiri tanpa melakukan usaha nyata apa pun.

Perbanyaklah konsumsi sayuran hijau serta makanan kaya serat agar tubuh kembali terasa lebih segar dan ringan.

Pilihan makanan sederhana tersebut menjadi langkah awal paling mudah untuk menjaga stamina sepanjang hari yang padat.

5. Bangun Keyakinan dan Tetap Dekat dengan Lingkungan

Apabila kamu merasa kurang yakin terhadap masa depan, jangan biarkan keraguan itu menguasai langkahmu begitu saja.

Gunakan setiap kesempatan yang datang untuk memperbaiki posisi kamu, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi.

Jangan menjauh dari lingkungan sosial karena kebersamaan dengan orang lain justru akan memperkuat langkahmu ke depan.

Kalender Tionghoa mengingatkan bahwa satu tangan saja tidak akan pernah bisa menghasilkan suara tepukan yang nyaring.