Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari ini mengajak Anda untuk meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan.

Berbagai aktivitas yang dijalani mungkin membuat Anda jarang memperhatikan perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, keputusan sederhana dapat memberikan pengaruh terhadap rencana yang lebih besar.

Hari ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kebiasaan, mempertahankan kedisiplinan, sekaligus memberikan ruang bagi spontanitas.

Jangan terlalu terpaku pada jadwal yang sudah disusun. Sesekali, mengikuti intuisi dapat membawa pengalaman dan pemahaman baru.

Mari simak ramalan selengkapnya pada Kamis 26 November 2026 seperti dilansir dari laman The Astro Scope.

Cinta

Dalam urusan asmara, Capricorn perlu menemukan keseimbangan antara keinginan untuk memberikan kesan terbaik dan keberanian menunjukkan diri apa adanya.

Anda mungkin cenderung menampilkan sisi yang sudah dipersiapkan dengan matang, terutama ketika berkenalan dengan seseorang atau memulai percakapan romantis.

Namun, hubungan yang tulus membutuhkan kejujuran dan kenyamanan untuk menjadi diri sendiri.

Jangan terlalu sibuk menjaga citra hingga melupakan spontanitas. Berikan kesempatan bagi pasangan atau orang yang sedang Anda dekati untuk mengenal kepribadian Anda secara lebih alami.

Karier

Perjalanan karier Capricorn menunjukkan perkembangan yang cukup stabil. Tingkat energi fisik diperkirakan mencapai 67 persen, sementara kondisi emosional berada di angka 34 persen dan energi intelektual sekitar 33 persen.

Perbedaan ini mengingatkan Anda untuk mengatur pekerjaan sesuai kemampuan dan tidak memaksakan konsentrasi ketika pikiran mulai lelah.

Menjelang malam, fokus diperkirakan semakin meningkat sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pekerjaan atau menyelesaikan tanggung jawab yang membutuhkan ketelitian.

Angka keberuntungan 49, warna hijau gelap, dan batu rubi menjadi simbol ketangguhan serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan profesional.

Kesehatan

Dari sisi kesehatan, Capricorn sebaiknya memperhatikan ketegangan ringan pada bagian punggung atas. Kondisi tersebut bisa berkaitan dengan posisi tubuh atau kebiasaan beraktivitas dalam waktu lama.

Cobalah mengambil jeda di sela pekerjaan, melakukan peregangan ringan, dan memperbaiki posisi duduk agar tubuh tidak mudah terasa kaku.

Jangan mengabaikan kebutuhan untuk beristirahat meskipun pekerjaan belum sepenuhnya selesai.

Jika rasa tidak nyaman terus berlanjut atau semakin berat, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Mengenali sinyal tubuh sejak dini dapat membantu Anda menjaga kebugaran.

Keuangan

Ramalan keuangan Capricorn hari ini menekankan pentingnya ketelitian dalam mengelola dokumen dan administrasi finansial.

Luangkan waktu untuk memeriksa kembali kuitansi, catatan transaksi, informasi akun, serta dokumen penting lainnya.

Pastikan akses ke layanan keuangan digital terlindungi dengan baik dan tidak ada informasi yang terlewat.

Fase bulan sabit mengecil menjadi gambaran waktu yang tepat untuk merapikan berbagai urusan administratif.