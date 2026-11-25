JawaPos.com – Ramalan shio Monyet untuk Besok, Kamis 26 November 2026, sudah tersedia dan layak sekali kamu simak.

Hari tersebut membawa peluang menyelesaikan pekerjaan, tetapi suasana rumah bisa terasa kurang nyaman bagi kamu sendiri.

Kesehatan juga perlu diperhatikan karena unsur tertentu berkaitan dengan organ hati yang ada di tubuh manusia.

Karena itu, penting mengatur perilaku dan emosi supaya orang terdekat tidak ikut terbebani masalah sepanjang hari.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (25/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Monyet besok Kamis 26 November 2026.

1. Peluang Menuntaskan Pekerjaan

Hari ini bertepatan dengan hari Naga yang sangat mendukung penyelesaian persoalan apa pun di tempat kerja kamu.

Proyek yang sudah dimulai sebelumnya berpeluang besar rampung pada hari ini, asalkan kamu tetap sangat waspada.

Bersantai sedikit saja akan membuat momen bagus yang sedang datang hilang dan tak bisa kembali lagi.

Jadi, manfaatkan waktu sebaik mungkin agar semua tugas penting selesai tanpa ada satu pun yang tertunda.

2. Suasana Keluarga yang Rawan

Mencari ketenangan dan saling pengertian di dalam keluarga kemungkinan terasa cukup sulit kamu dapatkan hari ini.

Unsur Kayu Yang yang berkuasa hari ini kurang mendukung sikap yang luwes dan mudah menyesuaikan diri.

Suasana rumah tangga diperkirakan akan menegangkan dan membuat jantung kamu berdebar lebih kencang daripada hari-hari biasa.

Bersiaplah untuk mengalah dan mencari jalan tengah dengan anggota keluarga yang ada di dalam rumah kamu.

Kalau tidak mau berkompromi, pertengkaran besar bisa pecah dan memicu keributan hebat yang sangat sulit diredakan.

Karena itu, usahakan agar tidak membuat masalah baru yang menyulitkan orang-orang terdekat dalam kehidupan kamu sehari-hari.

3. Makanan untuk Menjaga Kesehatan

Pada hari lunar ke-17, mengonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan sangat dianjurkan bagi kamu hari ini.

Unsur Kayu terkait erat dengan organ hati, sehingga aliran empedu bisa saja menjadi tersendat dan macet.

Untuk mencegahnya, jangan membebani tubuh dengan porsi makanan yang terlalu banyak dalam satu kali waktu makan.

Agar badan tetap bugar, perbanyak makan sayuran segar dan tambahkan daun peterseli ke menu makanan kamu.

Dengan begitu, hati bisa bekerja lancar dan kondisi tubuh kamu terjaga dengan baik sepanjang hari ini.

4. Sikap yang Perlu Dijaga

Perhatikan setiap tingkah lakumu sepanjang hari karena ada beberapa pantangan yang perlu dipatuhi dengan penuh kesadaran.

Hindari berjalan di tengah badan jalan, sebab posisi tersebut dianggap kurang baik menurut kepercayaan Tionghoa kuno.

Kamu juga sebaiknya tidak berdiri tepat di tengah pintu gerbang saat sedang berada di luar rumah.

Dua pantangan sederhana ini mengingatkan kamu agar selalu berhati-hati dalam setiap langkah kecil yang kamu ambil.

Selain itu, perubahan menjadi lebih baik tidak pernah terlambat untuk dilakukan oleh siapa pun, termasuk kamu.