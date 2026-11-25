JawaPos.com – Banyak orang penasaran dengan peruntungan harian, terutama pemilik shio Ular yang ingin menyiapkan aktivitasnya dengan matang.

Berikut ini ramalan yang disusun untuk hari Kamis, sehingga Anda bisa membaca gambaran peluang lebih awal.

Besok, tepatnya tanggal 26 November 2026, terdapat sejumlah hal penting yang layak diperhatikan oleh Anda semua.

Mulai dari urusan usaha, asmara, kesehatan, sampai karier, semuanya dibahas secara singkat dan mudah sekali dipahami.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (25/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Ular besok Kamis 26 November 2026.

1. Hari Naga Mendukung Perdagangan dan Negosiasi Bisnis

Menurut penanggalan Tionghoa, hari tersebut jatuh pada hari Naga yang sangat cocok untuk kegiatan jual beli.

Suasana itu juga menguntungkan bagi siapa pun yang hendak melakukan perundingan bisnis bersama rekan maupun klien.

Manfaatkan momentum ini sebaik mungkin karena peluang usaha terbuka sangat lebar bagi Anda pada waktu tersebut.

2. Kesepakatan Menguntungkan Mudah Diraih

Anda berpeluang menutup beberapa transaksi yang membawa keuntungan besar tanpa harus melewati proses panjang yang berbelit-belit.

Para mitra dan pesaing pun bersedia menemui Anda dengan senang hati untuk membicarakan kerja sama bisnis.

Kuncinya adalah tetap teguh memegang tujuan yang sudah Anda tetapkan sejak awal dan jangan mudah goyah.

3. Bersabarlah Mencari Cinta Ideal

Bagi yang sedang mendambakan pasangan impian, bersabarlah karena proses menemukannya memang membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Kesabaran diperlukan sebab hati Anda cenderung menginginkan sosok yang benar-benar sesuai dengan harapan dan nilai hidup.

4. Energi Kayu Yang dan Pengembangan Diri

Energi Kayu Yang yang menyelimuti hari itu berkaitan erat dengan kemampuan bertumbuh dan mengembangkan diri Anda.

Karena itu, Anda mungkin merasa sulit menemukan pasangan yang sepadan dan benar-benar setara dengan diri sendiri.

Kondisi tersebut wajar saja, sebab standar Anda memang meningkat seiring perkembangan pribadi yang terus berjalan baik.

5. Hubungan Santai Tidak Dijanjikan Berlanjut

Peruntungan asmara pada hari itu tidak menjanjikan kelanjutan dari hubungan yang sekadar dijalani secara santai saja.

Artinya, kencan ringan tanpa arah yang jelas sulit bertahan lama sehingga sebaiknya Anda tidak menggantungkan harapan.

6. Hari Lunar Ke-17 Cocok untuk Makanan Nabati

Pada hari ke-17 menurut kalender bulan, mengonsumsi makanan yang berasal dari tumbuhan sangat dianjurkan bagi tubuh.

Pilihan tersebut sejalan dengan unsur Kayu yang memang dikaitkan dengan fungsi organ hati dalam tubuh manusia.

7. Jaga Hati dengan Sayur dan Peterseli

Agar empedu tidak mengalami penumpukan atau hambatan, jangan membebani tubuh Anda dengan asupan makanan yang berlebihan.

Demi menjaga kesehatan, perbanyak santapan berupa aneka sayuran segar yang mudah ditemukan di sekitar tempat tinggal.

Tambahkan pula daun peterseli ke dalam menu harian Anda sebagai pendamping untuk menunjang kondisi tubuh prima.

8. Karier Sukses Butuh Peluang Baru

Jika Anda mendambakan karier yang gemilang, mulailah rajin mencari kesempatan baru yang terbuka di sekeliling Anda.

Selain itu, jangan pernah berhenti meningkatkan kemampuan karena perkembangan diri adalah bekal utama menuju keberhasilan profesional.

9. Belajar Seumur Hidup

Menurut kepercayaan Tionghoa, manusia dianjurkan untuk terus menimba ilmu sepanjang hidupnya hingga embusan napas yang terakhir.

Karena itu, sisihkan waktu serta dana untuk menambah pengetahuan lewat pendidikan yang bermanfaat bagi masa depan.