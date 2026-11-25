JawaPos.com – Setiap orang tentu penasaran dengan peruntungan harian, termasuk bagi kamu yang lahir di shio Tikus ini.

Kabar baik datang karena ramalan untuk hari Kamis ini menyimpan banyak peluang yang layak segera dimanfaatkan.

Karena itu, simak dulu gambaran lengkap untuk Besok, 26 November 2026, sebelum kamu menyusun rencana harian.

Mulai dari urusan pekerjaan, asmara, kesehatan, hingga rencana bepergian, semuanya dibahas singkat dan jelas di sini.

Dilansir dari laman Astrologyk pada Rabu (25/11), dijelaskan mengenai ramalan Shio Tikus besok Kamis 26 November 2026.

1. Peluang Bisnis dan Negosiasi

Menurut kalender Tiongkok, hari Naga sangat baik untuk urusan dagang dan pembicaraan kerja sama bisnis penting.

Kamu berpeluang menyelesaikan kesepakatan yang menguntungkan karena banyak pihak bersedia duduk bersama untuk berdiskusi langsung denganmu.

Rekan kerja maupun pesaing sama-sama menyambut kedatanganmu dengan sikap terbuka dan penuh keramahan sepanjang hari ini.

Cukup pegang teguh tujuanmu dan jangan mudah goyah ketika pembicaraan mulai terasa alot di tengah jalan.

2. Urusan Asmara dan Pasangan

Sayangnya, jangan berharap hubungan percintaan akan membaik dengan sendirinya tanpa adanya usaha nyata dan perhatian darimu.

Perhatikan keinginan pasanganmu dengan penuh pengertian agar suasana hubungan tetap hangat dan nyaman untuk kalian berdua.

Dengarkan dahulu pendapatnya sebelum menyampaikan isi hatimu supaya tidak timbul salah paham yang bisa merusak suasana.

3. Pengaruh Unsur Kayu Yang

Unsur Kayu Yang pada hari ini memperkuat rasa bangga sekaligus ambisi yang sudah ada dalam dirimu.

Dorongan tersebut membuatmu terlihat percaya diri, namun bisa memicu sikap terlalu menonjolkan diri di depan orang.

Karena itu, kendalikan harga dirimu yang terlalu tinggi dan belajarlah merendah ketika berhadapan dengan orang lain.

Sikap rendah hati justru akan memperlancar semua urusanmu, baik di tempat kerja maupun di rumah sendiri.

4. Kebugaran dan Stamina Tubuh

Manfaatkan waktu luangmu untuk melatih dan memperkuat otot-otot tubuh agar kondisi fisikmu semakin prima dan bugar.

Pada jam Monyet, energi tubuh sedang melonjak liar sehingga raga sanggup menghadapi tekanan fisik apa pun.

Jangan ragu mendatangi pusat kebugaran karena olahraga pada waktu itu akan memberikan manfaat yang besar bagimu.

Tubuh yang aktif bergerak juga membantu pikiranmu tetap segar sehingga pekerjaan terasa lebih ringan dijalani nanti.

Dengan begitu, stamina akan terjaga dan kamu siap menjalani seluruh aktivitas dengan semangat tinggi sepanjang hari.

5. Perjalanan dan Silaturahmi

Waktu ini juga tepat untuk bepergian ke suatu tempat atau menemui sahabat lama yang jarang bertemu.

Pertemuan dengan kenalan lama bisa membawa kabar menyenangkan sekaligus menghangatkan suasana hatimu yang sedang begitu sibuk.

Namun, jangan kecewa apabila rencana tersebut baru bisa terlaksana pada waktu yang berbeda dari dugaanmu semula.

Segala sesuatu akan terjadi tepat pada waktunya, sehingga kamu tidak perlu terburu-buru memaksakan keadaan apa pun.