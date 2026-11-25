JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok Kamis, 26 November 2026, menghadirkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan kondisi emosional, hubungan sosial, dan perkembangan keuangan.

Capricorn mungkin sedang menghadapi banyak pikiran akibat pekerjaan, tanggung jawab, atau rencana pribadi yang belum berjalan sesuai harapan.

Sebagai pribadi yang terbiasa mengutamakan kewajiban, kamu terkadang merasa harus selalu kuat dan mampu menyelesaikan semuanya tanpa bantuan orang lain.

Padahal, memberikan waktu kepada diri sendiri untuk beristirahat dan menikmati hal-hal sederhana juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan hidup.

Pergerakan Bulan di Taurus membawa perhatian pada pertemanan dan hubungan sosial.

Percakapan jujur dengan seseorang yang dipercaya bisa membantu menjernihkan pikiran, terutama jika ada persoalan yang selama ini membuatmu merasa tidak nyaman.

Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, Capricorn juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan melalui langkah-langkah praktis.

Dilansir dari AstroTalk, berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn untuk Kamis, 26 November 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Capricorn berpotensi menghadirkan suasana yang lebih hangat apabila kamu bersedia meluangkan waktu untuk pasangan.

Kesibukan sehari-hari mungkin membuat perhatian terhadap hubungan sedikit berkurang, sehingga momen sederhana bersama orang terkasih bisa terasa semakin berarti.

Cobalah merencanakan kegiatan khusus, seperti makan malam bersama, berjalan santai, atau melakukan aktivitas yang selama ini ingin kalian nikmati berdua.

Tidak harus selalu berupa sesuatu yang mahal atau membutuhkan persiapan rumit, sebab perhatian kecil justru bisa membuat pasangan merasa dihargai.

Jika belakangan ini hubungan terasa kurang romantis, gunakan kesempatan tersebut untuk membangun kembali kedekatan emosional.

Capricorn juga perlu lebih terbuka ketika pasangan ingin membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan hubungan kalian.

Jangan langsung menganggap pembicaraan mengenai masalah lama sebagai bentuk kritik atau tanda ketidakpuasan.

Dengarkan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan agar kamu dapat memahami perasaan pasangan secara lebih menyeluruh.

Bagi Capricorn yang masih lajang, hubungan pertemanan bisa menjadi salah satu jalan untuk mengenal seseorang yang menarik.

Seseorang yang sebelumnya hanya kamu anggap sebagai teman mungkin mulai memperlihatkan sisi kepribadian yang membuatmu tertarik.

Meski demikian, jangan terburu-buru menentukan perasaan hanya berdasarkan perhatian sesaat.

Berikan waktu untuk mengenal karakter, kebiasaan, dan cara pandangnya terhadap hubungan sebelum memutuskan untuk melangkah lebih jauh.

Keuangan

Kondisi keuangan Capricorn menunjukkan arah yang cukup menjanjikan, terutama jika kamu bersedia memanfaatkan kemampuan dan waktu untuk mendapatkan pemasukan tambahan.

Pekerjaan ekstra atau kesempatan menjalankan usaha baru dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat kondisi finansial.

Namun, setiap kesempatan tetap perlu diperiksa dengan teliti agar kamu tidak mengambil keputusan hanya karena tergiur hasil yang terlihat menguntungkan.

Jika mendapatkan tawaran pekerjaan sampingan, perhatikan besarnya bayaran, waktu yang dibutuhkan, serta tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Jangan sampai keinginan menambah penghasilan justru membuat aktivitas utama terganggu atau waktu istirahat semakin berkurang.

Capricorn juga sebaiknya tidak menjadi terlalu santai ketika kondisi keuangan mulai membaik.

Pemasukan yang meningkat bukan berarti kamu bisa mengabaikan pengeluaran atau menggunakan uang tanpa perencanaan.

Tetap sisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan, kebutuhan rutin, dan dana cadangan agar kondisi finansial lebih aman ketika menghadapi kebutuhan mendadak.

Jika sedang mempertimbangkan pembelian barang bernilai cukup besar, pastikan keputusan tersebut memang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Hindari pengeluaran impulsif hanya karena ingin mengikuti tren atau memenuhi keinginan sesaat.

Dengan pengelolaan yang disiplin, tambahan pemasukan yang diperoleh dapat memberikan manfaat lebih besar bagi rencana keuangan jangka panjang.

Karier

Dalam urusan karier, Capricorn perlu mengurangi kebiasaan memikirkan pekerjaan secara berlebihan, terutama ketika belum ada persoalan nyata yang harus diselesaikan.

Terlalu sering memeriksa email, pesan pekerjaan, atau perkembangan tugas justru bisa membuat pikiran semakin lelah tanpa memberikan hasil yang berarti.

Kamu tetap perlu bersikap bertanggung jawab, tetapi tidak semua hal harus diperiksa berulang kali dalam waktu singkat.

Susun jadwal kerja yang jelas agar setiap tugas mendapatkan perhatian sesuai tingkat kepentingannya.

Jika ada pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi, selesaikan terlebih dahulu sebelum beralih ke urusan lain yang sebenarnya masih bisa menunggu.

Capricorn juga perlu belajar mempercayai proses yang sudah dijalankan.

Kekhawatiran terhadap hasil pekerjaan terkadang membuatmu sulit melihat kemajuan yang sebenarnya sudah berhasil dicapai.

Apabila ada kendala, cobalah mencari penyebabnya secara objektif dan tentukan langkah perbaikan yang paling memungkinkan dilakukan.

Dalam lingkungan kerja, hindari terlalu banyak memikirkan komentar atau pendapat orang lain sampai mengganggu fokus terhadap tanggung jawab utama.

Masukan dari rekan kerja maupun atasan tetap penting untuk dipertimbangkan, tetapi kamu perlu membedakan kritik yang membangun dengan hal-hal yang tidak perlu dibawa terlalu jauh.

Bagi Capricorn yang sedang merintis usaha atau mencari pekerjaan baru, kesempatan tambahan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan karier.

Pastikan setiap keputusan didukung perencanaan yang matang agar langkah yang diambil tidak sekadar mengikuti dorongan sesaat.

Kesehatan

Kesehatan Capricorn perlu mendapatkan perhatian melalui aktivitas yang membuat tubuh dan pikiran terasa lebih nyaman.

Ketika terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bekerja atau memikirkan tanggung jawab, kamu mungkin lupa bahwa tubuh juga membutuhkan kegiatan menyenangkan di luar rutinitas.

Cobalah mengunjungi taman, berjalan santai di lingkungan sekitar, atau melakukan olahraga yang sesuai dengan kemampuan fisik.

Jika menyukai aktivitas yang lebih dinamis, bermain olahraga favorit bisa menjadi pilihan untuk menjaga kebugaran sekaligus memperbaiki suasana hati.

Kamu tidak harus melakukan latihan berat setiap hari untuk memperoleh manfaat dari aktivitas fisik.

Konsistensi dalam bergerak dan menjaga rutinitas justru lebih penting daripada memaksakan diri menjalani olahraga yang terlalu melelahkan.

Capricorn juga sebaiknya memperhatikan kualitas tidur, terutama jika pikiran masih dipenuhi urusan pekerjaan menjelang waktu istirahat.

Kurangi kebiasaan memeriksa pesan atau email pekerjaan ketika sudah waktunya beristirahat agar pikiran memiliki kesempatan untuk lebih tenang.

Selain itu, jangan mengabaikan kebutuhan makan dan minum di tengah kesibukan.

Pilih makanan bergizi, cukupi kebutuhan air putih, dan usahakan memiliki waktu istirahat yang teratur.

Jika tubuh mulai terasa lelah, berikan kesempatan untuk memulihkan energi sebelum kembali menjalani aktivitas.

Menjaga kesehatan bukan hanya tentang menghindari kelelahan fisik, tetapi juga memahami kapan harus berhenti sejenak dan memberikan perhatian kepada kebutuhan diri sendiri.