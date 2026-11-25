JawaPos.com - Capricorn perlu mempersiapkan diri menghadapi berbagai situasi pada Kamis, 26 November 2026.

Ramalan zodiak besok menunjukkan adanya peluang untuk mendapatkan hasil positif, meskipun beberapa hal mungkin tidak berjalan sesuai harapan.

Kemampuan berpikir cepat dan bersikap bijaksana akan membantu Capricorn menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Di tengah berbagai kesibukan, Capricorn disarankan untuk lebih cermat dalam mengatur aktivitas.

Pekerjaan membutuhkan perhatian ekstra, sementara kondisi keuangan perlu dikelola agar pemasukan dan pengeluaran tetap seimbang.

Kabar baiknya, kehidupan asmara diprediksi berjalan lebih harmonis dan kesehatan juga berada dalam kondisi cukup baik.

Berikut ramalan lengkap zodiak Capricorn mulai dari karier, cinta, keuangan hingga kesehatan yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Dalam urusan pekerjaan, Capricorn perlu memberikan perhatian lebih terhadap tanggung jawab yang sedang dijalankan. Ada kemungkinan sejumlah tugas membutuhkan penanganan ekstra agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Pengaturan jadwal menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Capricorn sebaiknya menyusun prioritas dan menentukan waktu untuk menyelesaikan setiap pekerjaan.

Hindari mengerjakan terlalu banyak hal sekaligus karena hal tersebut dapat membuat aktivitas menjadi kurang terarah.

Selain itu, manfaatkan kemampuan berpikir cepat untuk menyelesaikan persoalan di tempat kerja. Sikap teliti dan terorganisasi akan membantu Capricorn menjalani aktivitas dengan lebih baik.

2. Cinta

Berbeda dengan urusan pekerjaan, kehidupan asmara Capricorn diprediksi membawa suasana yang menyenangkan. Hubungan dengan pasangan berpeluang berjalan harmonis dan dipenuhi komunikasi yang baik.

Capricorn yang sudah memiliki pasangan dapat memanfaatkan waktu untuk mempererat kedekatan. Sikap perhatian dan kesediaan mendengarkan pasangan akan membantu menjaga hubungan tetap nyaman.

Sementara itu, Capricorn yang masih lajang dapat menggunakan kesempatan ini untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan seseorang yang menarik perhatian. Tetaplah bersikap terbuka dan jangan terburu-buru mengambil keputusan.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Capricorn diperkirakan mengalami pemasukan sekaligus pengeluaran. Meskipun ada peluang memperoleh keuntungan, sejumlah kebutuhan juga dapat membuat pengeluaran meningkat.

Situasi tersebut mungkin membuat Capricorn sedikit kesulitan mempertahankan kestabilan keuangan. Karena itu, penting untuk mengatur anggaran dan mengutamakan kebutuhan yang benar-benar penting.

Hindari pengeluaran yang tidak direncanakan agar kondisi keuangan tetap terkendali. Dengan pengelolaan yang lebih disiplin, Capricorn dapat mengurangi risiko kekurangan dana.

4. Kesehatan

Dari sisi kesehatan, Capricorn diprediksi berada dalam kondisi cukup baik pada Kamis, 26 November 2026. Tidak ada gangguan kesehatan besar yang diperkirakan menghambat aktivitas sehari-hari.

Meski demikian, Capricorn tetap perlu menjaga kebiasaan sehat. Pastikan waktu istirahat tercukupi, konsumsi makanan bergizi, dan lakukan aktivitas fisik ringan secara rutin.