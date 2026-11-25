JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrolog, setiap manusia memiliki kelebebihan dan kekurangannya masing-masing.

Bagi orang yang cerdik, kelebihan yang dipunya bisa digunakan untuk mendapatkan banyak hal indah dalam hidup, salah satunya kekayaan.

Di paruh kedua tahun kuda api ini, ada segelintir orang mungkin menarik banyak rezeki dari setiap jalan yang mungkin.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan di akhir tahun 2026 hidupnya selalu diikuti uang saat bisa menarik rezeki dari semua tempat.

1. Shio Ular

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio ular umumnya bukan orang yang pamrih.

Sikapnya itu tercermin di kehidupan sehari-hari di mana segala sesuatunya dikerjakan dengan penuh keikhlasan.

Astrolog meyakini, kebiasaan mereka itu akan menarik banyak rezeki datang ke hidup yang dijalani.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan akan punya kelebihan rezeki hingga tabungan yang menggunung berkat banyak pundi-pundi rupiah datang.

2. Shio Ayam

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio ayam umumnya diberkahi dengan persona yang hangat.

Tidak heran bila mereka mudah dalam membangun relasi dan berkawan dengan siapa pun yang pantas untuk dijadikan teman.

Astrolog meyakini, di akhir tahun 2026 banyak rezeki mereka yang datang dari hubungan persaudaraan atau relasi yang dipunya.

Banyak peluang bisnis, tawaran pekerjaan, dan lain sebagainya yang menanti untuk dimaksimalkan.

3. Shio Kelinci

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang lahir dengan shio kelinci sering kali memiliki sifat pemalu.

Namun, sikap mereka yang terkadang begitu polos tersebut dikatakan akan malah jadi penarik rezeki.

Di akhir tahun 2026 ini situasi finansial mereka bisa berubah dengan drastis melalui serangkaian peluang yang bisa dimanfaatkan.

Banyak jalan terbuka, termasuk jalur yang disenangi sehingga kesejahteraan dan kebahagian pun menanti di hadapan mereka.