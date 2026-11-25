JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Kamis 26 November 2026, menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dengan kesabaran.

Rasa kurang percaya diri berpotensi membuat Leo lebih mudah marah dan sulit mengendalikan emosi. Kondisi ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga hubungan dengan orang terdekat.

Tidak hanya itu, urusan karier Leo juga diperkirakan mengalami hambatan. Beberapa pekerjaan mungkin tidak selesai tepat waktu karena adanya kendala atau keterlambatan.

Kehidupan asmara dan keuangan pun membutuhkan perhatian lebih. Leo disarankan untuk meningkatkan keberanian, menjaga sikap, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Kamis, 26 November 2026 yang dilansir dari astroved.

1. Karier

Karier Leo diprediksi menghadapi beberapa hambatan. Pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai jadwal mungkin mengalami keterlambatan. Ada sejumlah kendala yang membuat Leo kesulitan menjalankan tanggung jawab seperti biasanya.

Untuk mengatasinya, Leo perlu menyusun kembali prioritas pekerjaan. Jangan mudah menyerah ketika menghadapi masalah.

Sikap tegas, tekad kuat, dan rasa percaya diri sangat dibutuhkan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

Leo juga sebaiknya menghindari sikap terburu-buru. Perhatikan setiap tugas dan jangan ragu mencari solusi ketika menemui kesulitan.

2. Cinta

Kehidupan asmara Leo diperkirakan kurang menyenangkan. Perbedaan pendapat dengan pasangan berpotensi memicu pertengkaran. Emosi yang sulit dikendalikan juga dapat membuat masalah kecil menjadi lebih besar.

Leo sebaiknya lebih berhati-hati ketika berbicara. Hindari menyampaikan sesuatu dengan nada tinggi atau menyalahkan pasangan ketika terjadi kesalahpahaman.

Bagi Leo yang masih lajang, sebaiknya jangan terlalu memaksakan urusan percintaan. Gunakan waktu untuk memperbaiki suasana hati dan membangun rasa percaya diri.

3. Keuangan

Kondisi keuangan Leo diprediksi kurang stabil. Keberuntungan dalam urusan finansial mungkin tidak terlalu mendukung sehingga Leo perlu mengandalkan usaha sendiri untuk memperbaiki keadaan.

Kerja keras dan kedisiplinan menjadi kunci untuk menjaga kondisi keuangan. Leo sebaiknya tidak berharap pada keuntungan yang datang secara tiba-tiba.

Selain itu, hindari pengeluaran yang tidak penting. Buat perencanaan keuangan agar kebutuhan utama tetap terpenuhi dan kondisi finansial tidak semakin terbebani.

4. Kesehatan

Kesehatan Leo diperkirakan berada dalam kondisi cukup baik, tetapi ada beberapa keluhan yang perlu diperhatikan. Rasa nyeri pada bagian kaki dan paha mungkin muncul sehingga dapat mengganggu kenyamanan saat beraktivitas.

Leo disarankan untuk tidak memaksakan tubuh melakukan kegiatan yang terlalu berat. Luangkan waktu untuk beristirahat dan lakukan peregangan ringan agar tubuh tetap nyaman.