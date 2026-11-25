JawaPos.com - Hari ini, zodiak Aquarius mungkin kewalahan dengan tanggung jawab yang ada. Aquarius mencoba menyeimbangkan pekerjaan dan tugas rumah tangga. Tugas di tempat kerja akan membuat lelah, tetapi Aquarius juga akan bekerja keras agar tidak mengabaikan tugas rumah.



Aquarius mungkin tidak dapat membuat semua orang bahagia, tetapi jangan biarkan hal itu membuat khawatir. Sebaliknya, cobalah fokus pada diri sendiri untuk mendapatkan versi terbaik.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Rabu, 25 November 2026.



Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Perubahan yang zodiak Aquarius lakukan dalam hubungan benar-benar membuahkan hasil. Terkait karir, bersiaplah karena Aquarius akan mendapatkan tawaran menarik dari perusahaan besar.

Sementara itu, lakukan yoga untuk mengurangi stres dan sakit kepala yang dirasakan. Pada sisi keuangan, Aquarius mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras.

Cinta Aquarius

Perubahan yang telah Aquarius lakukan baru-baru ini dalam hubungan, akan benar-benar membuahkan hasil. Suasana dalam hubungan jauh membaik dan kebahagiaan menghampiri.



Teruskan perjalanan hubungan yang baru dan lebih baik ini. Aquarius berhasil menciptakan resep untuk kebahagiaan jangka panjang.

Karir Aquarius

Jika merupakan seorang insinyur, ini bisa menjadi hari yang luar biasa bagi karir Aquarius. Kemungkinan besar, Aquarius akan mendapatkan tawaran menarik dari perusahaan besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pisces akan antusias dengan penunjukan disertai dengan tawaran gaji yang menggiurkan.



Kesehatan Aquarius

Sakit kepala mungkin mengganggu Aquarius, jadi lakukan semuanya dengan perlahan. Rasa frustrasi tidak sebanding dengan sakit kepala yang ditimbulkannya, jadi cobalah menenangkan diri.



Kesejahteraan Aquarius dapat ditingkatkan dengan usaha sendiri. Lakukan yoga untuk mengurangi stres secara maksimal. Jika sakit kepala berlanjut, konsultasikanlah dengan dokter.



Keuangan Aquarius

Uang mungkin sulit didapatkan, tetapi kerja keras akan mengimbangi dampak dari nasib buruk. Jika proyek Aquarius terasa tidak berjalan sama sekali akhir-akhir ini, mungkin proyek tersebut sedang mengalami kemajuan dengan cara yang tidak disadari.

