JawaPos.com - Hari ini, pertumbuhan spiritual memenuhi pikiran zodiak Capricorn. Capricorn ingin tumbuh secara spiritual dan hari ini adalah hari yang baik untuk bergerak menuju arah itu.



Capricorn dibimbing secara intuitif. Pencarian jiwa ini akan membantu Capricorn meluruskan berbagai hal dengan mengeluarkan yang terbaik dari diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Rabu, 25 November 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn akan mengalami kejutan, dimana pasangan akan melakukan perjalanan untuk bertemu hari ini. Terkait karir, terima dengan lapang dada masalah-masalah pekerjaan yang berada di luar kendalimu.



Sementara itu, Capricorn mungkin akan mengalami sakit kepala akibat stres dan demam. Terkait keuangan, Capricorn akan mendapatkan hasil yang memuaskan berkat kemampuan diplomasi dan kerja keras.



Cinta Capricorn

Jika menjalin hubungan jarak jauh, mungkin akan ada kejutan untuk Capricorn. Kemungkinan, pasangan akan melakukan perjalanan untuk menemui Capricorn hari ini. Manfaatkan waktu yang dimiliki bersama dan jangan lupa untuk memberi tahu pasangan apa pun yang ada di pikiranmu.

Karir Capricorn

Hari ini mungkin cukup membuat frustrasi di tempat kerja, karena masalah kecil da tak terduga muncul berulang kali. Selain itu, komputer macet atau terjadi pemadaman listrik, sehingga semuanya menghambat.



Cobalah untuk menerimanya dengan lapang dada, karena masalah-masalah ini berada di luar kendalimu. Pastikan untuk menyimpan semua dokumen penting dan melakukan pencadangan hari ini.



Kesehatan Capricorn

Akibat stres yang berlebihan dan demam, Capricorn mungkin akan mengalami sakit kepala sepanjang hari. Bersabarlah saat bekerja, dan cobalah sebisa mungkin untuk tidak mencapai titik stres yang tinggi, sehingga Capricorn dapat meringankan situasi ini sebaik mungkin.

Keuangan Capricorn

Capricorn akan menuai hasil yang memuaskan melalui kemampuan diplomasi dan kerja keras. Hal tersebut akan membuat atasan merasa terkesan. Lakukan yang terbaik di tempat kerja, karena semua mata akan tertuju padamu.