

JawaPos.com - Hari ini, mungkin ada ketegangan dalam hubungan zodiak Scorpio dengan orang terkasih atau teman dekat. Akan lebih baik jika Scorpio tidak membiarkan amarah atau emosi mengendalikan. Sebaliknya, ingatlah semua momen menyenangkan yang dialami satu sama lain.

Mereka mungkin berharap Scorpio akan memulai proses rekonsiliasi. Untuk menghindari kekacauan, berpikirlah matang sebelum memulai suatu tindakan. Mungkin, Scorpio perlu menambahkan sedikit kehangatan pada hubungan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Rabu, 25 November 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio perlu memanfaatkan waktu untuk dihabiskan bersama pasangan. Terkait karir, bicaralah dengan atasan jika merasa diabaikan atau masalah terkait sponsor.



Sementara itu, waspadalah karena terlalu banyak stres, kecemasan, atau kelelahan mampu memicu sakit kepala. Pada ranah keuangan, kemampuan kreatif Scorpio disorot, sehingga akan menuai imbalan finansial dari hal tersebut.

Cinta Scorpio

Berkat usaha yang telah dilakukan dalam hubungan, Scorpio memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama pasangan. Kalian berdua harus benar-benar menghargai momen ini bersama. Momen-momen sederhana ini menciptakan ikatan yang dalam, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya.

Karir Scorpio

Bicaralah dengan atasan jika merasa diabaikan. Selain itu, mungkin ada masalah terkait sponsor untuk perjalanan ke luar negeri. Diskusikan hal-hal ini dengan atasan di tempat kerja untuk mencari solusi yang tepat. Pembicaraan yang tenang dan logis akan membantu mencapai tujuan.

Kesehatan Scorpio

Kemungkinan, terlalu banyak stres, kecemasan, atau kelelahan dapat memicu sakit kepala. Scorpio sebaiknya menerapkan beberapa teknik relaksasi seperti meditasi dan latihan pernapasan. Hal ini akan membantu mengurangi frekuensi sakit kepala serta menurunkan tingkat stres.

Keuangan Scorpio

Kerja keras dan kegigihan akan membawa Scorpio pada kesuksesan besar. Semua ide Scorpio akan berhasil dengan gemilang.