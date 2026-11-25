

JawaPos.com - Hari ini bukanlah hari yang sempurna untuk menjalin hubungan asmara bagi zodiak Libra. Tetapi, Libra bisa mendapatkan teman atau pembimbing yang dapat sangat memengaruhi hidup. Cobalah mengumpulkan lebih banyak energi positif dari bimbingannya.



Libra harus bersyukur atas nasihat mereka. Selain itu, cobalah untuk mengendalikan emosi dan pilih energi positif serta akal sehat dalam mengambil keputusan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra pada Rabu, 25 November 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra harus keluar untuk bersenang-senang dengan pasangan dan tidak terus berdiam diri. Terkait karir, inilah saatnya untuk melebarkan sayap setelah terlalu lama merasa puas dengan keahlian saat ini.



Sementara itu, berhati-hatilah karena Libra mungkin mengalami sakit kepala yang terkait dengan stres. Terkait keuangan, perkembangan finansial akan membantu Libra melunasi beberapa pinjaman.

Cinta Libra

Hubungan Libra semakin bergairah akhir-akhir ini, jadi jangan terus berdiam diri dan keluarlah untuk bersenang-senang.



Lakukan sesuatu yang menyenangkan seperti mengikuti kelas dansa atau menonton film bersama. Hal ini akan benar-benar memecah kebosanan dan memberi kalian berdua sesuatu untuk dibicarakan kembali.

Karir Libra

Profil pekerjaan Libra berubah dengan cara yang tidak diduga. Jangan khawatir karena perubahan ini terjadi karena suatu alasan. Libra sudah terlalu lama merasa puas dengan keahlian saat ini, sehingga inilah saatnya untuk melebarkan sayap. Cobalah mempertimbangkan untuk berganti pekerjaan.

Kesehatan Libra

Hari ini, Libra mungkin mengalami sakit kepala. Hal ini kemungkinan besar terkait dengan stres. Selain itu, jika bekerja di depan layar komputer atau duduk di depan televisi dalam waktu lama, pastikan cukup mengistirahatkan mata untuk mengurangi ketegangan. Istirahatlah dan kenali gejala kelelahan akibat kerja yang berlebihan.



Keuangan Libra

Usaha tanpa henti membuka pintu menuju kemakmuran. Ini adalah periode dimana Libra akan berkembang secara finansial. Peningkatan pemasukan dana ini akan membantu Libra melunasi beberapa pinjaman.