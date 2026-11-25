JawaPos.com - Zodiak Virgo mungkin sedikit terlalu sensitif hari ini. Kemungkinan, Virgo mudah tersinggung dan merasa bimbang, karena mulai curiga bahwa proyek jangka panjang yang dikerjakan mungkin tidak akan selesai.



Sudah saatnya untuk mengevaluasi situasi. Kemungkinan, ada alasan yang baik mengapa Virgo belum dapat menyelesaikan proyek yang dimulai beberapa bulan lalu. Saran dari orang lain akan membantu Virgo untuk menemukan solusi yang tepat.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Rabu, 25 November 2026.



Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak Virgo akan mengalami terobosan dalam mengatasi hambatan yang ada dalam kehidupan percintaan. Mengenai karir, bersantailah saat Virgo merasa kewalahan akhir-akhir ini.



Sementara itu, cobalah lebih memperhatikan kesehatan jika mengalami sakit kepala serta nyeri sendi. Terkait keuangan, Virgo akan mendapatkan keuntungan saat mencoba peruntungan di pasar saham.

Cinta Virgo

Virgo akan mengalami terobosan dalam mengatasi hambatan yang selama ini ada dalam kehidupan percintaan. Hal ini akan membawa kebahagiaan dan kelegaan, memungkinkan hubungan Virgo untuk mengambil arah yang lebih bermakna.



Jika berusaha menemukan orang yang tepat sebagai pasangan atau telah mengkomunikasikan perasaan kepada seseorang yang disukai, maka hari ini akan menjadi hari yang luar biasa baik bagi Virgo.

Karir Virgo

Virgo tidak tertarik melakukan pekerjaan serius saat ini. Hari ini adalah hari untuk bersantai, karena Virgo merasa kewalahan akhir-akhir ini.



Produktivitas Virgo justru meningkat jika beristirahat dari pekerjaan dan melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda untuk sementara waktu. Jaga diri sendiri agar tidak terlalu terpaku pada satu hal, sehingga Virgo tidak kehilangan perspektif terhadap gambaran yang lebih besar.



Kesehatan Virgo

Hari ini, Virgo perlu lebih memperhatikan kesehatan jika mengalami sakit kepala dan nyeri sendi. Masalah-masalah ini disebabkan oleh kelalaian Virgo dalam menjaga kesehatan. Penting untuk bangun dan berjalan-jalan atau memulai program olahraga jika ingin mengurangi gejala-gejala tersebut.



Keuangan Virgo

Usaha Virgo akan menghasilkan banyak uang. Jika ingin mencoba peruntungan di pasar saham, kemungkinan besar Virgo akan mendapatkan keuntungan.