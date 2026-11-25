

JawaPos.com - Zodiak Gemini akhir-akhir ini sangat aktif bersosialisasi. Fase bersosialisasi yang sedang Gemini alami saat ini, membutuhkan banyak energi. Gemini tertarik pada beberapa kenalan baru, tetapi merasa jengkel dengan beberapa orang.



Salah satu di antaranya benar-benar membuat Gemini cemas hari ini. Gemini memiliki dua pilihan, entah meninggalkan kelompok baru sepenuhnya atau mengusir orang yang membuat semuanya kesulitan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 25 November 2026.



Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak Gemini pasangan perlu menikmati mungkin momen indah dan kebersamaan pada hari ini. Terkait karir, Gemini sebaiknya tidak gegabah dengan membuat persetujuan mengenai kemitraan.



Sementara itu, masalah rambut rontok mulai mereda dan Gemini akan merasa nyaman dengan penampilan sendiri. Terkait keuangan, Gemini sebaiknya memilih investasi yang aman jika mengalami pertumbuhan finansial.

Cinta Gemini

Hari ini, ada keharmonisan dalam kehidupan romantis Gemini. Gemini merasa puas dengan pasangan dan merasa penuh kasih sayang serta romantis.

Hal ini memberi Gemini perasaan hangat dan damai di dalam hati. Hari ini baik untuk bersama, jadi nikmatilah sebanyak mungkin momen indah ini.



Karir Gemini

Hari ini, Gemini mungkin tergoda untuk menjalin kemitraan dengan seseorang terdekat. Tidak apa-apa untuk memikirkannya, tetapi Gemini tidak boleh gegabah dengan membuat persetujuan saat ini. Tunggu waktu yang lebih tepat untuk membuat keputusan.

Kesehatan Gemini

Masalah rambut rontok akan mulai mereda. Tentu saja, ini merupakan perubahan yang menggembirakan dan Gemini dapat menggunakan perkembangan positif ini untuk merasa nyaman dengan penampilan sendiri.



Kemungkinan, Gemini juga akan terbebas dari sakit yang berhubungan dengan perut. Pola makan yang baik sangat penting diterapkan untuk tetap sehat dan meningkatkan kebugaran.



Keuangan Gemini

Gemini akan mengalami pertumbuhan finansial setelah bekerja keras. Oleh karena itu, Gemini sebaiknya memilih investasi yang aman dan tidak berisiko.