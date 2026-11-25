

JawaPos.com - Jika kebetulan menyaksikan kekerasan dimana pun, zodiak Cancer kamu tiba-tiba menyadari akan kerentanan diri sendiri.



Jangan biarkan hal itu membuatmu takut dan bersembunyi. Sebagai salah satu dari penjaga kebaikan dunia yang semakin menipis, Cancer memiliki tanggung jawab.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Rabu, 25 November 2026.



Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Pasangan sepenuhnya mendukung dan menyayangi zodiak Cancer, jadi bergembiralah bersamanya. Terkait karir, jangan meragukan diri sendiri karena hal ini akan merusak peluang kesuksesan.



Sementara itu, jangan mengobati diri sendiri tanpa resep dokter saat mengalami sakit kepala dan demam. Terkait keuangan, besarnya keuntungan yang didapatkan berbanding lurus dengan usaha yang Cancer curahkan.



Cinta Cancer

Ramalan bintang menunjukkan stabilitas dan ketenangan. Hari ini Cancer akan merasakan keharmonisan dalam hubungan asmara.



Bergembiralah bersama pasangan, karena dia sepenuhnya mendukung dan menyayangi Cancer. Hari ini adalah waktu untuk bersenang-senang dan bermain, dengan banyak tawa yang akan kakian berdua bagi bersama.

Karir Cancer

Pekerjaan menuntut keterampilan yang membuat Cancer merasa tidak yakin memilikinya. Jangan meragukan diri sendiri, karena ini hanya akan merusak peluang kesuksesan.

Berusahalah sebaik mungkin, karena tantangan ini menghampiri Cancer dengan suatu alasan. Jika merasa kewalahan, komunikasikan hal yang sama kepada atasan. Namun, jangan berpikir bahwa Cancer tidak mampu melakukan tugas yang dibutuhkan.



Kesehatan Cancer

Jika mengalami sakit kepala dan demam, Cancer akan merasa jauh lebih baik hari ini. Jangan mengobati diri sendiri tanpa resep dokter. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum mengonsumsi obat apa pun, karena dapat menyebabkan masalah yang tidak perlu.

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Keuangan Cancer