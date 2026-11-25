

JawaPos.com - Zodiak Aquarius mungkin kewalahan dengan tanggung jawab yang ada. Aquarius mencoba menyeimbangkan pekerjaan dan tugas rumah tangga. Tugas di tempat kerja akan membuat lelah, tetapi Aquarius juga akan bekerja keras agar tidak mengabaikan tugas rumah.



Aquarius mungkin tidak dapat membuat semua orang bahagia, tetapi jangan biarkan hal itu membuat khawatir. Sebaliknya, cobalah fokus pada diri sendiri untuk mendapatkan versi terbaik.

Hari ini, kepercayaan diri dan fokus zodiak Pisces bersinar. Pisces mungkin dapat menyelesaikan beberapa masalah yang telah lama mengganggu.



Pisces juga merasa bertekad untuk menemukan solusi atas setiap perselisihan atau perbedaan dengan orang-orang terkasih. Hal ini akan membuat Pisces merasa tenang dan damai.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 25 November 2026.



Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Perubahan yang zodiak Aquarius lakukan dalam hubungan benar-benar membuahkan hasil. Terkait karir, bersiaplah karena Aquarius akan mendapatkan tawaran menarik dari perusahaan besar.

Sementara itu, lakukan yoga untuk mengurangi stres dan sakit kepala yang dirasakan. Pada sisi keuangan, Aquarius mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras.

Cinta Aquarius

Perubahan yang telah Aquarius lakukan baru-baru ini dalam hubungan, akan benar-benar membuahkan hasil. Suasana dalam hubungan jauh membaik dan kebahagiaan menghampiri.



Teruskan perjalanan hubungan yang baru dan lebih baik ini. Aquarius berhasil menciptakan resep untuk kebahagiaan jangka panjang.

Karir Aquarius

Jika merupakan seorang insinyur, ini bisa menjadi hari yang luar biasa bagi karir Aquarius. Kemungkinan besar, Aquarius akan mendapatkan tawaran menarik dari perusahaan besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pisces akan antusias dengan penunjukan disertai dengan tawaran gaji yang menggiurkan.



Kesehatan Aquarius

Sakit kepala mungkin mengganggu Aquarius, jadi lakukan semuanya dengan perlahan. Rasa frustrasi tidak sebanding dengan sakit kepala yang ditimbulkannya, jadi cobalah menenangkan diri.



Kesejahteraan Aquarius dapat ditingkatkan dengan usaha sendiri. Lakukan yoga untuk mengurangi stres secara maksimal. Jika sakit kepala berlanjut, konsultasikanlah dengan dokter.



Keuangan Aquarius

Uang mungkin sulit didapatkan, tetapi kerja keras akan mengimbangi dampak dari nasib buruk. Jika proyek Aquarius terasa tidak berjalan sama sekali akhir-akhir ini, mungkin proyek tersebut sedang mengalami kemajuan dengan cara yang tidak disadari.



Jangan putus asa karena situasinya mungkin tidak seburuk yang dipikirkan. Aquarius akan mampu mengatasi masalah dan mendapatkan uang setelah bekerja keras dengan gigih.



Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces memiliki gagasan untuk menjadikan hubungan saat ini ke tingkat yang lebih serius. Terkait karir, hari ini akan membawa perkembangan profesional yang baik dan Pisces akan mengalami kemajuan.



Sementara itu, waspadai alergi yang muncul dan siapkan obat-obatan jika rentan terhadap reaksinya. Terkait keuangan, berhati-hatilah dengan urusan keuangan dan mulailah fokus menabung untuk masa depan.



Cinta Pisces

Pisces sedang mempertimbangkan untuk membawa hubungan romantis ke tahap selanjutnya. Hubungan Pisces sudah lama dengan pasangan saat ini, sehingga memiliki gagasan untuk menjadikannya lebih serius.



Hal ini akan membimbing Pisces ke arah yang benar. Dengarkan kata hatimu dan tetaplah teguh, karena Pisces akan membuat komitmen jangka panjang.



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Karir Pisces

Cobalah mengharapkan bahwa hari ini akan membawa perkembangan profesional yang baik. Akhir-akhir ini, salah satu proyek Pisces tertunda. Tetapi hari ini, Pisces akhirnya akan melihat kemajuan. Manfaatkan waktu ini untuk mendorong proyek kerjamu berjalan sejauh mungkin.



Kesehatan Pisces

Waspadai kemungkinan alergi yang muncul dan siapkan obat-obatan jika rentan terhadap reaksi alergi. Pisces mungkin akan mengalami nyeri sinus dan sakit kepala, jadi berhati-hatilah agar tidak terlalu memforsir diri dan pastikan untuk cukup beristirahat. Setelahnya, Pisces akan segera merasa sehat kembali.



Keuangan Pisces