

JawaPos.com - Hari ini bukanlah hari yang sempurna untuk menjalin hubungan asmara bagi zodiak Libra. Tetapi, Libra bisa mendapatkan teman atau pembimbing yang dapat sangat memengaruhi hidup. Cobalah mengumpulkan lebih banyak energi positif dari bimbingannya.



Libra harus bersyukur atas nasihat mereka. Selain itu, cobalah untuk mengendalikan emosi dan pilih energi positif serta akal sehat dalam mengambil keputusan.



Hari ini, mungkin ada ketegangan dalam hubungan zodiak Scorpio dengan orang terkasih atau teman dekat. Akan lebih baik jika Scorpio tidak membiarkan amarah atau emosi mengendalikan. Sebaliknya, ingatlah semua momen menyenangkan yang dialami satu sama lain.

Mereka mungkin berharap Scorpio akan memulai proses rekonsiliasi. Untuk menghindari kekacauan, berpikirlah matang sebelum memulai suatu tindakan. Mungkin, Scorpio perlu menambahkan sedikit kehangatan pada hubungan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio pada Rabu, 25 November 2026.



Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak Libra harus keluar untuk bersenang-senang dengan pasangan dan tidak terus berdiam diri. Terkait karir, inilah saatnya untuk melebarkan sayap setelah terlalu lama merasa puas dengan keahlian saat ini.



Sementara itu, berhati-hatilah karena Libra mungkin mengalami sakit kepala yang terkait dengan stres. Terkait keuangan, perkembangan finansial akan membantu Libra melunasi beberapa pinjaman.

Cinta Libra

Hubungan Libra semakin bergairah akhir-akhir ini, jadi jangan terus berdiam diri dan keluarlah untuk bersenang-senang.



Lakukan sesuatu yang menyenangkan seperti mengikuti kelas dansa atau menonton film bersama. Hal ini akan benar-benar memecah kebosanan dan memberi kalian berdua sesuatu untuk dibicarakan kembali.

Karir Libra

Profil pekerjaan Libra berubah dengan cara yang tidak diduga. Jangan khawatir karena perubahan ini terjadi karena suatu alasan. Libra sudah terlalu lama merasa puas dengan keahlian saat ini, sehingga inilah saatnya untuk melebarkan sayap. Cobalah mempertimbangkan untuk berganti pekerjaan.



Kesehatan Libra

Hari ini, Libra mungkin mengalami sakit kepala. Hal ini kemungkinan besar terkait dengan stres. Selain itu, jika bekerja di depan layar komputer atau duduk di depan televisi dalam waktu lama, pastikan cukup mengistirahatkan mata untuk mengurangi ketegangan. Istirahatlah dan kenali gejala kelelahan akibat kerja yang berlebihan.



Keuangan Libra

Usaha tanpa henti membuka pintu menuju kemakmuran. Ini adalah periode dimana Libra akan berkembang secara finansial. Peningkatan pemasukan dana ini akan membantu Libra melunasi beberapa pinjaman.

Pertahankan riwayat kredit dan reputasi baikmu dan jangan mencoba untuk menghindari tanggung jawab. Setelah melunasi semua hutang, tabungan Libra akan meningkat.



Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Zodiak Scorpio perlu memanfaatkan waktu untuk dihabiskan bersama pasangan. Terkait karir, bicaralah dengan atasan jika merasa diabaikan atau masalah terkait sponsor.



Sementara itu, waspadalah karena terlalu banyak stres, kecemasan, atau kelelahan mampu memicu sakit kepala. Pada ranah keuangan, kemampuan kreatif Scorpio disorot, sehingga akan menuai imbalan finansial dari hal tersebut.

Cinta Scorpio

Berkat usaha yang telah dilakukan dalam hubungan, Scorpio memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama pasangan. Kalian berdua harus benar-benar menghargai momen ini bersama. Momen-momen sederhana ini menciptakan ikatan yang dalam, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya.

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Karir Scorpio

Bicaralah dengan atasan jika merasa diabaikan. Selain itu, mungkin ada masalah terkait sponsor untuk perjalanan ke luar negeri. Diskusikan hal-hal ini dengan atasan di tempat kerja untuk mencari solusi yang tepat. Pembicaraan yang tenang dan logis akan membantu mencapai tujuan.

Kesehatan Scorpio

Kemungkinan, terlalu banyak stres, kecemasan, atau kelelahan dapat memicu sakit kepala. Scorpio sebaiknya menerapkan beberapa teknik relaksasi seperti meditasi dan latihan pernapasan. Hal ini akan membantu mengurangi frekuensi sakit kepala serta menurunkan tingkat stres.

Keuangan Scorpio

Kerja keras dan kegigihan akan membawa Scorpio pada kesuksesan besar. Semua ide Scorpio akan berhasil dengan gemilang.

