JawaPos.com - Zodiak Sagitarius perlu memperhatikan apa yang dikatakan. Jika tidak berhati-hati, Sagitarius bisa secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Jadi, Sagitarius harus berhati-hati dengan nada dan temperamen.

Cobalah keluar dari percakapan yang mungkin memicu kemarahan. Sebaliknya, tetaplah fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup. Jangan lupa untuk mengikuti saran ini dan pastikan untuk tidak menyakiti orang lain dengan komentar atau ucapan apa pun.



Pertumbuhan spiritual memenuhi pikiran zodiak Capricorn hari ini. Capricorn ingin tumbuh secara spiritual dan hari ini adalah hari yang baik untuk bergerak menuju arah itu.



Capricorn dibimbing secara intuitif. Pencarian jiwa ini akan membantu Capricorn meluruskan berbagai hal dengan mengeluarkan yang terbaik dari diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Rabu, 25 November 2026.



Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius akan mengalami perkembangan positif setelah mengalami masalah dalam urusan percintaan. Terkait karir, jangan takut untuk membicarakan ide-ide yang dimiliki dengan atasan.



Sementara itu, lakukan semuanya dengan perlahan saat mengalami sakit kepala akibat stres. Pada ranah keuangan, Sagitarius mendapatkan surplus berkat kerja keras di bidang keuangan dan perlu menyimpannya sebagai tabungan.

Cinta Sagitarius

Meskipun urusan percintaan sedang menantang, akan ada beberapa perkembangan positif yang menghampiri. Hambatannya akan mereda dan Sagitarius akan bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. Jangan sampai kehilangan kendali diri secara tidak perlu hari ini.

Karir Sagitarius

Hari ini, Sagitarius mungkin merasa frustrasi dengan pekerjaan. Sagitarius mungkin merasa ada terlalu banyak faktor di luar kendali yang menyulitkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sagitarius dinilai berdasarkan kinerja, jadi jangan meremehkan pekerjaan. Jangan takut untuk membicarakannya dengan atasan, karena ia kemungkinan akan menerima ide-ide Sagitarius.



Kesehatan Sagitarius

Sakit kepala akibat stres mungkin mengganggu, jadi lakukan semuanya dengan perlahan. Cobalah menenangkan diri dan atasilah dengan usahamu sendiri. Lakukan yoga untuk mengurangi stres secara maksimal.

Keuangan Sagitarius

Saat mengevaluasi kembali anggaran keuangan, Sagitarius dan merasa lega melihat bahwa memiliki sedikit surplus berkat kerja keras di bidang keuangan. Simpan surplus ini di tabungan.



Sadarilah bahwa kesulitan keuangan tidak separah yang Sagitarius duga. Teruskan praktik penganggaran dan menabungmu, kemudian pikirkan beberapa pilihan investasi yang baik.



Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn akan mengalami kejutan, dimana pasangan akan melakukan perjalanan untuk bertemu hari ini. Terkait karir, terima dengan lapang dada masalah-masalah pekerjaan yang berada di luar kendalimu.



Sementara itu, Capricorn mungkin akan mengalami sakit kepala akibat stres dan demam. Terkait keuangan, Capricorn akan mendapatkan hasil yang memuaskan berkat kemampuan diplomasi dan kerja keras.



Cinta Capricorn

Jika menjalin hubungan jarak jauh, mungkin akan ada kejutan untuk Capricorn. Kemungkinan, pasangan akan melakukan perjalanan untuk menemui Capricorn hari ini. Manfaatkan waktu yang dimiliki bersama dan jangan lupa untuk memberi tahu pasangan apa pun yang ada di pikiranmu.



Karir Capricorn

Hari ini mungkin cukup membuat frustrasi di tempat kerja, karena masalah kecil da tak terduga muncul berulang kali. Selain itu, komputer macet atau terjadi pemadaman listrik, sehingga semuanya menghambat.



Cobalah untuk menerimanya dengan lapang dada, karena masalah-masalah ini berada di luar kendalimu. Pastikan untuk menyimpan semua dokumen penting dan melakukan pencadangan hari ini.



Kesehatan Capricorn

Akibat stres yang berlebihan dan demam, Capricorn mungkin akan mengalami sakit kepala sepanjang hari. Bersabarlah saat bekerja, dan cobalah sebisa mungkin untuk tidak mencapai titik stres yang tinggi, sehingga Capricorn dapat meringankan situasi ini sebaik mungkin.

Keuangan Capricorn

Capricorn akan menuai hasil yang memuaskan melalui kemampuan diplomasi dan kerja keras. Hal tersebut akan membuat atasan merasa terkesan. Lakukan yang terbaik di tempat kerja, karena semua mata akan tertuju padamu.