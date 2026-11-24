JawaPos.com - Salah satu bentuk kepuasan dalam hidup tentu berupa kebutuhan yang terpenuhi.

Hampir setiap orang bekerja keras agar segala macam keperluan diri atau keluarga bisa tercukupi dengan baik.

Beberapa orang yang sebelumnya dalam keterbatasan pun di paruh kedua tahun kuda api ini bisa merasakan hidup nyaman ketika banyak hal dalam hidupnya tercukupi.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan di akhir November 2026 malah banyak rezeki hingga hidup bahagia semua terpenuhi.

1. Zodiak Scorpio

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak satu ini akan punya rezeki baik di akhir tahun 2026.

Astrolog meyakini, mereka yang berzodiak satu ini akan mendapatkan berbagai macam rezeki tak terduga.

Salah satu di antaranya berupa bonus besar dari tempat kerja yang jumlahnya bisa digunakan untuk banyak hal.

Tabungan yang semula tipis dan rawan, jadi bisa terlihat melegakan berkat pemasukan yang diterima.

2. Zodiak Capricorn

Dalam penerawangan astrolog, nasib baik akan datang menghampiri mereka yang berzodiak capricorn di paruh kedua tahun kuda api ini.

Rezeki mereka diyakini akan mengalir deras yang mana kedatangannya bisa dalam banyak bentuk.

Salah satu yang mungkin diperoleh di akhir November 2026 ini yaitu promosi jabatan ke tingkat yang lebih tinggi.

Selain karena hoki, ketegasan mereka dinilai cocok jadi pemimpin sehingga layak untuk diamanahkan dengan jabatan.

3. Zodiak Pisces

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak pisces diramalkan akan mendapatkan rezeki nomplok.

Di pengujung tahun 2026, kerezekian mereka diyakini tengah dibuka lebar sehingga mendapatkan keberkahan.

Astrolog meyakini, salah satu hal baik yang bisa diterima yaitu pundi-pundi rupiah dalam jumlah besar.