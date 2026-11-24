JawaPos.com - Memiliki kehidupan yang semakin mapan seiring bertambahnya usia merupakan harapan banyak orang. Setelah melewati berbagai pengalaman, perjuangan, dan tantangan hidup, seseorang tentu ingin menikmati hasil kerja kerasnya dalam bentuk kesejahteraan finansial. Dalam tradisi masyarakat Jawa, perjalanan rezeki dan keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Melalui perhitungan hari dan pasaran, Primbon Jawa dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta potensi kehidupan seseorang pada masa mendatang. Menurut ramalan, ada tiga weton yang disebut dalam Primbon Jawa dipercaya memiliki peruntungan baik dalam urusan ekonomi, terutama ketika memasuki usia yang semakin matang. Pemilik weton tersebut digambarkan mempunyai karakter pekerja keras, sabar, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Pengalaman hidup yang terus bertambah juga dipercaya dapat membuat mereka semakin bijaksana dalam mengambil keputusan, mengelola keuangan, serta memanfaatkan peluang yang datang. Menjelang akhir tahun 2026, ketiga weton ini diramalkan berpotensi mengalami perubahan positif dalam kehidupan finansial. Rezeki dapat digambarkan semakin lancar melalui perkembangan usaha, peningkatan karier, hasil investasi, maupun kesempatan baru yang sebelumnya belum terpikirkan. Gambaran inilah yang membuat mereka kerap dikaitkan dengan istilah tambah umur tambah makmur. Lantas, weton apa saja yang dipercaya berpeluang semakin kaya raya dan menikmati kehidupan lebih sejahtera pada akhir tahun 2026? Simak tiga weton berikut berdasarkan penafsiran Primbon Jawa. Melansir dari kanal YouTube Barca raja cirebon, berikut weton yang diramalkan makin kaya raya di akhir tahun 2026.

1. Weton Sabtu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pon biasanya merupakan orang yang berkarakter.

Sewaktu menjalani hidup, mereka tidak takut melangkah di jalan yang berbeda jauh dari yang dipilih oleh kebanyakan orang.

menurut perhitungan, hal ini jadi salah satu faktor atau masih ada sangkut pautnya dengan keberhasilan di akhir tahun 2026 ini.

Mereka dimungkinkan meraih sukses banyak mendapatkan uang karena berhasil di jalan yang dipilih.

2. Weton Minggu Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Wage umumnya merupakan orang teliti.

Oleh karenanya, dalam pekerjaan atau urusan yang dihadapi mereka amat sangat bertanggung jawab.

Maka tidak heran bila di akhir tahun 2026 ini mereka jadi salah satu yang dimungkinkan jalan hidupnya berubah drastis.

Mereka bukan lagi orang yang ekonominya terbatas, melainkan jadi seseorang yang sukses dan banyak mengukir prestasi.

3. Weton Kamis Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Pon umumnya merupakan orang yang disiplin.

Menurut perhitungan di akhir tahun 2026 yang penuh dengan ketidakpastian ini, hanya ada sedikit orang yang bisa membuat dirinya menjadi kaya.

Mereka yang berdagang atau menjalani karier di suatu tempat akan meraih sukses dan mampu menghasilkan banyak uang.

Adapun semua rezeki yang datang dikatakan tidak terlepas dari kedisiplinan dan kerja keras yang membuat mereka bisa meraih banyak hal.