JawaPos.com - Akhir tahun 2026 menjadi momen yang dinantikan banyak orang untuk melihat hasil dari berbagai usaha dan perjuangan yang telah dilakukan sepanjang tahun. Harapan memperoleh kehidupan lebih baik, kondisi keuangan yang stabil, serta peluang rezeki yang semakin luas tentu menjadi impian tersendiri. Dalam tradisi masyarakat Jawa, perjalanan rezeki seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran melalui perhitungan hari dan pasaran dalam Primbon Jawa. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton diyakini memiliki karakter dan peruntungan yang mendukung kelancaran dalam mencari penghidupan. Pemilik weton tertentu dipercaya mempunyai sifat pekerja keras, tekun, pandai membaca peluang, serta mampu menghadapi berbagai tantangan dengan kesabaran. Karakter tersebut sering dihubungkan dengan terbukanya kesempatan untuk memperoleh penghasilan lebih baik, mengembangkan usaha, maupun mencapai kemapanan finansial. Menariknya, menjelang akhir tahun 2026, terdapat tiga weton yang dipercaya berpotensi mengalami perubahan positif dalam urusan rezeki. Kelancaran tersebut dapat digambarkan melalui datangnya peluang pekerjaan, perkembangan bisnis, bantuan dari orang-orang sekitar, hingga hasil dari usaha yang selama ini belum menunjukkan perkembangan berarti. Meski demikian, keberhasilan tentu tetap membutuhkan kerja keras, perencanaan, dan keputusan yang bijaksana. Lantas, weton apa saja yang diramalkan memiliki peluang menikmati pintu rezeki yang semakin terbuka lebar mulai akhir tahun 2026? Berikut tiga weton yang menarik untuk diketahui berdasarkan penafsiran Primbon Jawa. Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan pintu rezekinya akan terbuka lebar dan hidup seketika jadi banyak duit mulai akhir tahun 2026.

1. Weton Minggu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Pon umumnya diberkahi dengan kemampuan komunikasi yang baik.

Menurut perhitungan, mereka yang berweton satu ini bisa mendapatkan banyak pundi-pundi rupiah sepanjang akhir tahun 2026.

Kesejahteraan hidup pun bisa mereka peroleh sehingga keluarga di rumah pun bisa ikut harmonis.

Diyakini banyak rezeki yang hadir melalui kerabat atau teman dekat yang tidak terlepas juga dari kemampuan mereka menjaga hubungan baik.

2. Weton Kamis Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Wage biasanya merupakan orang yang bijaksana.

Menurut perhitungan, nasib baik akan datang menghampiri mereka yang berweton satu ini di akhir tahun 2026.

Pintu rezeki mereka akan terbuka lebar sehingga dari banyak jalan, hal-hal baik itu bisa muncul atau datang menghampiri.

Adapun segala macam rezeki baik yang diperoleh diyakini tidak terlepas dari kebijaksanaan mereka dalam memutuskan tiap perkara yang berkaitan dengan hidup mereka sendiri.

3. Weton Jumat Wage

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Wage umumnya merupakan orang yang punya batin yang kuat.

Tidak jarang berbagai keadaan yang harus dihadapi dalam hidup bisa dilalui dengan baik berkat kesabaran dan ketabahan yang dipunya.

Menurut perhitungan primbon, di akhir tahun 2026 ini mereka diyakini akan jadi salah satu yang bisa mengubah situasi dalam hidupnya.

Setelah rentetan cobaan yang panjang, masa-masa ketika rezeki melimpah itu pun hadir buah keikhlasan dalam hidup yang dipegang erat.