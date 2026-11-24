JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, keberuntungan dan perjalanan rezeki seseorang sering kali dikaitkan dengan weton kelahiran. Melalui perhitungan hari dan pasaran, Primbon Jawa dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta potensi keberuntungan seseorang. Menurut ramalan Primbon Jawa, terdapat tiga weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa kerap dikaitkan dengan peruntungan baik, terutama dalam urusan ekonomi. Pemilik weton tersebut dipercaya memiliki karakter yang mendukung datangnya kemajuan, seperti pekerja keras, tekun, pandai melihat peluang, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Menjelang akhir tahun 2026, ketiga weton ini diramalkan berpeluang menikmati perubahan positif, mulai dari usaha yang semakin berkembang, pekerjaan yang lebih menjanjikan, hingga kondisi keuangan yang semakin stabil. Peningkatan rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang secara langsung. Kesempatan baru, kepercayaan dari orang lain, hubungan yang membawa manfaat, maupun keberhasilan menyelesaikan pekerjaan juga dapat menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Karena itu, keberuntungan dalam ramalan tradisional dapat dimaknai sebagai dorongan untuk terus berusaha dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Lantas, weton apa saja yang dipercaya penuh keberuntungan dan berpotensi mengalami peningkatan rezeki menjelang akhir tahun 2026? Simak tiga weton berikut menurut penafsiran Primbon Jawa. Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, inilah weton yang diramalkan akan penuh keberuntungan di akhir tahun 2026 dan rezekinya akan meningkat drastis.

1. Weton Selasa Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Kliwon biasanya merupakan orang yang punya kemauan kuat.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 bisa jadi salah satu periode yang tidak boleh dilewatkan.

Keberuntungan diyakini akan menghadiahkan mereka banyak rezeki utamanya dalam bentuk materi.

Keberkahan yang diperoleh diyakini tidak terlepas dari kesungguhan mereka dalam berusaha atau melakukan pekerjaan yang diniatkan agar hidupnya bisa berubah.

2. Weton Jumat Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Legi umumnya orang yang ramah dan punya pembawaan yang tenang.

Menurut perhitungan, akhir tahun 2026 ini finansial mereka bisa meningkat drastis dibandingkan sebelumnya.

Mereka memiliki banyak pemasukan lantaran belakangan ini bisa memperoleh banyak pundi-pundi rupiah.

Pembawaan yang menyenangkan diyakini membuka banyak jalan rezeki sehingga dari banyak jalan uang datang menghampiri.

3. Weton Sabtu Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pahing sering kali memiliki daya juang yang tinggi.

Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 ini mereka bisa mendapatkan serangkaian keberhasilan dari usaha yang dilakukan.

Berbagai tantangan pun datang silih berganti terlebih belakangan keadaan penuh dengan ketidakpastian.

Meski begitu, keadaan yang seperti kurang memihak tersebut justru bisa diubah dan dimanfaatkan untuk meluncur hingga menorehkan serangkaian prestasi yang membanggakan.