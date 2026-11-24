JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Melalui perhitungan Primbon Jawa, hari dan pasaran kelahiran dipercaya memiliki makna tersendiri yang dapat menggambarkan karakter serta potensi kehidupan seseorang. Menariknya, ada tiga weton yang dalam ramalan Primbon Jawa dipercaya berpeluang mengalami peningkatan taraf hidup menjelang penghujung tahun 2026. Perubahan tersebut diyakini dapat terbuka melalui berbagai kesempatan yang datang setelah melewati perjalanan dan perjuangan panjang. Selain faktor keberuntungan, karakter seperti tekun, sabar, bertanggung jawab, dan tidak mudah menyerah juga sering dikaitkan dengan peluang meraih kesejahteraan. Pemilik weton tertentu dipercaya mempunyai pembawaan yang mendukung mereka untuk terus berusaha dan memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Lantas, weton apa saja yang diramalkan berpeluang naik kelas pada akhir tahun 2026? Berikut tiga weton yang dipercaya memiliki prospek kehidupan lebih mapan dan sejahtera menurut penafsiran Primbon Jawa. Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, inilah weton yang diramalkan hidupnya akan naik kelas dan semakin mapan serta sejahtera di akhir tahun 2026.

1. Weton Senin Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Senin Pahing biasanya orang yang punya konsistensi.

Menurut perhitungan, di akhir tahun ini mereka dimungkinkan memperoleh kehidupan yang mapan.

Kelancaran rezeki didapatkan sehingga pundi-pundi rupiah bisa datang menghampiri tanpa mengalami kendala atau hambatan.

Adapun hal ini jadi keberuntungan yang baik sebab di waktu yang sama banyak pihak yang tengah merasa kesulitan perihal ekonomi.

2. Weton Rabu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Rabu Pon umumnya orang yang tekun dan penuh kesabaran.

Menurut perhitungan primbon, mereka dimungkinkan jadi salah satu dari sedikit orang yang bisa meraih kemakmuran dalam waktu dekat.

Di akhir tahun 2026 ini, keberuntungan akan datang membawa momentum keberhasilan yang mana bila dimanfaatkan dengan baik bisa seketika mengubah hidup.

Selama terus konsisten dan disiplin, maka hari demi hari keadaan akan jauh lebih baik sampai jauh dari kesulitan ekonomi.

3. Weton Kamis Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Kamis Legi umumnya merupakan orang yang bertanggung jawab.

Menurut perhitungan, di akhir tahun 2026 ini mereka bisa memulai hidup nyaman dalam kecukupan.

Rezeki mereka datang jauh lebih banyak dari biasanya sehingga kebutuhan hidup pun bisa terpenuhi.

Malahan dengan pengelolaan yang baik, ke depannya mereka bisa hidup sejahtera dan jauh dari keterbatasan finansial.