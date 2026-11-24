JawaPos.com - Menjelang akhir tahun 2026, harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, rezeki berlimpah, dan kesuksesan dalam berbagai bidang tentu menjadi keinginan banyak orang.

Dalam tradisi masyarakat Jawa, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran yang dihitung berdasarkan kombinasi hari dan pasaran.

Melalui perhitungan Primbon Jawa, sejumlah weton dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perubahan positif dalam perjalanan hidupnya.

Menariknya, ada tiga weton yang dalam sejumlah ramalan disebut berpotensi menikmati keberuntungan menjelang akhir tahun 2026. Keberuntungan tersebut digambarkan dapat hadir melalui berbagai jalan, mulai dari kelancaran pekerjaan, perkembangan usaha, datangnya kesempatan baru, hingga peningkatan kondisi finansial. Bahkan, tantangan yang sebelumnya terasa berat dipercaya bisa menjadi awal terbukanya jalan menuju kehidupan yang lebih mapan. Pemilik weton tertentu juga digambarkan mempunyai karakter yang mendukung keberhasilan, seperti tekun, pantang menyerah, pandai membaca peluang, dan mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Sifat-sifat tersebut dipercaya dapat menjadi modal penting untuk menyambut berbagai kesempatan yang datang pada penghujung tahun. Lantas, weton apa saja yang diramalkan paling beruntung di akhir tahun 2026? Simak tiga weton berikut yang dipercaya memiliki peluang menikmati kelancaran rezeki dan perubahan hidup ke arah lebih baik menurut Primbon Jawa. Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan akan beruntung di akhir tahun 2026.

1. Weton Selasa Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Kliwon umumnya merupakan orang yang pantang menyerah.

Hidup mereka bisa diibaratkan seperti tanaman yang terus muncul atau tumbuh sekalipun berulang kali layu atau mati karena banyak hal.

Menurut perhitungan, mereka yang berweton satu ini akan jadi salah satu yang banyak membuka jalan rezeki di akhir tahun 2026.

Keberuntungan membuat jalan terjal mereka akhirnya memberikan banyak keberkahan, salah satunya melalui pundi-pundi rupiah dalam jumlah besar.

2. Weton Jumat Legi

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Jumat Legi biasanya memiliki sifat yang dermawan.

Nasib hidup yang dijalani biasanya cerah lantaran mereka hidup dalam kebersamaan dan bersikap baik pada semua orang.

hal itu yang membuat keadaan sulit seperti di akhir tahun 2026 ini bisa dilewati tanpa adanya kendala.

Malahan di saat orang bersusah payah, rezeki mereka seakan terus mengalir dari banyak jalan tak terduga.

3. Weton Sabtu Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Sabtu Pahing umumnya merupakan orang yang bijak.

Tidak jarang perilaku baik mereka sering dijadikan contoh bagi orang-orang di sekitar yang tumbuh melihat dan merasakan langsung.

Adapun kebijaksanaan dalam berperilaku dan mengambil keputusan diyakini juga akan jadi kekuatan yang dapat memuluskan jalan rezeki.

Di akhir tahun 2026 ini mereka dimungkinkan mendapatkan serangkaian keberhasilan yang tidak hanya akan memberikan uang melainkan juga kehormatan yang lebih tinggi.