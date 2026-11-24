JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perhitungan yang menggabungkan hari dan pasaran Jawa ini dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, potensi rezeki, hingga peluang seseorang dalam mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Menurut kepercayaan Primbon Jawa, ada beberapa weton yang dianggap memiliki peruntungan baik dalam urusan ekonomi. Orang-orang yang lahir pada weton tersebut dipercaya mempunyai sifat dan pembawaan yang mendukung datangnya keberhasilan, seperti tekun bekerja, tidak mudah menyerah, pandai membaca kesempatan, serta mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kombinasi karakter tersebut sering dihubungkan dengan peluang memperoleh rezeki yang lancar dan kehidupan yang semakin mapan seiring bertambahnya usia. Menariknya, gambaran hidup berkecukupan dalam Primbon Jawa tidak selalu diartikan sebagai memiliki kekayaan dalam jumlah besar. Kehidupan yang enak juga dapat dimaknai sebagai kondisi ketika kebutuhan sehari-hari tercukupi, pekerjaan berjalan lancar, keluarga harmonis, dan seseorang memiliki ketenangan dalam menjalani hari-harinya. Karena itu, ramalan weton sering menjadi bagian dari kepercayaan budaya yang menarik untuk dikenali. Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki peluang menikmati rezeki berlimpah dan kehidupan yang lebih nyaman? Dilansir dari akun YouTube Bara raja cirebon, disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa dipercaya menikmati rezeki berlimpah hingga usia senja.

1. Sabtu kliwon

Weton Sabtu Kliwon dikenal sebagai pribadi berwibawa, tenang, sabar, serta bertanggung jawab dalam menjalani hidup.

Ketidakmudahan menyerah menghadapi tantangan menjadi karakter menonjol yang melekat pada weton ini.

Kehati-hatian dalam mengambil keputusan penting turut menjadi bagian dari kepribadian mereka.

Kemampuan menjaga apa yang telah diperoleh menjadi kunci utama keberlimpahan rezeki weton ini.

Kebiasaan tidak menghambur-hamburkan penghasilan membuat mereka lebih fokus membangun masa depan bertahap.

Kedisiplinan serta kepandaian mengatur keuangan turut memperkuat peluang kehidupan yang mapan.

Ketekunan bekerja disertai kesabaran menghadapi ujian menjadi bekal penting menuju masa tua nyaman.

Kombinasi sifat tersebut menjadikan Sabtu Kliwon berpotensi menikmati kehidupan mapan di usia senja.

2. Minggu legi

Weton Minggu Legi dikenal memiliki sifat ramah, murah senyum, serta mudah bergaul dengan siapa saja.

Kesenangan membantu orang lain menjadi karakter menonjol yang melekat pada pemilik weton ini.

Semangat belajar yang tinggi turut menjadi bagian penting dari kepribadian mereka sehari-hari.

Peluang rezeki kerap muncul melalui relasi kerja sama maupun kesempatan yang datang tak terduga.

Kemampuan menjaga silaturahmi menjadi bekal utama bagi weton ini meraih kehidupan yang stabil.

Tanggung jawab dalam bekerja disertai sikap pantang menyerah turut memperkuat peluang kesuksesan mereka.

Peningkatan kemampuan diri secara terus-menerus membuka jalan rezeki yang semakin luas bagi mereka.

Kombinasi sifat tersebut menjadikan Minggu Legi berpotensi menikmati kehidupan nyaman di usia senja.

3. Kamis pahing

Weton Kamis Pahing dikenal sebagai pribadi tekun, teliti, pekerja keras, serta bertanggung jawab tinggi.

Kecenderungan berpikir jauh ke depan menjadi karakter menonjol yang melekat pada weton ini.

Kesungguhan dalam bekerja membuat hasil yang diperoleh terus berkembang dari waktu ke waktu.

Kegigihan menjadi bekal utama bagi weton ini dalam mengelola hasil usaha yang dijalankan.

Kebiasaan hidup sederhana turut memperkuat peluang kehidupan yang mapan di masa depan.

Ketidakmudahan menyerah menghadapi kesulitan menjadi kunci penting menuju kesuksesan jangka panjang.

Pengelolaan hasil usaha yang bijaksana turut mendukung kestabilan finansial weton ini kelak.

Kombinasi sifat tersebut menjadikan Kamis Pahing berpotensi menikmati kehidupan nyaman di usia senja.

4. Senin pon

Weton Senin Pon dikenal sebagai sosok bijaksana, penyabar, rendah hati, serta mampu menjadi penengah.

Keinginan kuat untuk terus berkembang menjadi karakter menonjol yang melekat pada weton ini.

Semangat bekerja yang konsisten membuat mereka mampu memanfaatkan kesempatan dengan sangat baik.

Ketekunan disertai kebiasaan menabung menjadi bekal utama bagi weton ini menuju masa tua tenang.

Kepercayaan yang dijaga dari orang lain turut memperkuat peluang kesuksesan yang mereka raih.

Peningkatan kualitas hidup sejak usia muda menjadi kunci penting keberlangsungan kesejahteraan mereka.

Kestabilan finansial yang terjaga menjadi hasil nyata dari kebiasaan baik tersebut.

Kombinasi sifat tersebut menjadikan Senin Pon berpotensi menikmati kehidupan mapan di usia senja.

5. Rabu wage

Weton Rabu Wage dikenal sebagai pribadi cerdas, teliti, kreatif, serta mampu menyelesaikan masalah dengan baik.

Kemandirian dalam menjalani kehidupan menjadi karakter menonjol yang melekat pada weton ini.

Kemampuan melihat peluang yang sering terlewat oleh orang lain menjadi keistimewaan weton ini.

Kegemaran belajar disertai kerja keras yang konsisten menjadi bekal utama menuju kesuksesan.

Kemampuan mengembangkan usaha atau karier turut memperkuat peluang kehidupan yang lebih baik.

Kebiasaan mempersiapkan masa depan sejak dini menjadi kunci penting kestabilan hidup mereka.

Ketekunan menjalani proses tersebut turut mendukung keberlimpahan rezeki di masa mendatang.

Kombinasi sifat tersebut menjadikan Rabu Wage berpotensi menikmati kehidupan nyaman di usia senja.