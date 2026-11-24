JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran keberuntungan seseorang. Perhitungan weton yang berasal dari kombinasi hari dan pasaran Jawa dipercaya menyimpan makna tertentu dalam kehidupan. Tidak hanya berkaitan dengan watak dan jodoh, weton juga sering digunakan dalam ramalan Primbon Jawa untuk melihat potensi rezeki, kemapanan, serta keberhasilan seseorang dalam urusan finansial. Menariknya, terdapat sejumlah weton yang dipercaya memiliki peruntungan baik dalam hal ekonomi. Orang-orang yang lahir pada weton tertentu diyakini mempunyai karakter pekerja keras, tekun, pandai mencari peluang, dan mampu mengelola keuangan dengan bijaksana. Sifat-sifat tersebut dalam penafsiran Primbon Jawa sering dihubungkan dengan peluang memperoleh kehidupan yang lebih mapan, bahkan mencapai kesuksesan finansial pada masa mendatang. Meski demikian, keberhasilan ekonomi tentu tidak hanya ditentukan oleh weton kelahiran. Kerja keras, kemampuan mengembangkan diri, pendidikan, pengelolaan keuangan, serta kesempatan yang diperoleh juga memiliki peran penting dalam perjalanan seseorang menuju kemapanan. Ramalan weton sebaiknya dipahami sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, bukan sebagai kepastian mengenai masa depan. Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki potensi keberuntungan dalam urusan rezeki dan keuangan? Berikut delapan weton yang dalam penafsiran Primbon Jawa kerap dikaitkan dengan peluang meraih kesuksesan finansial dan kehidupan yang lebih sejahtera. Dikutip dari akun YouTube Energi Weton, inilah delapan weton yang diprediksi bisa melesat sukses di dunia finansial menurut primbon jawa.

1. Minggu Pahing

Kepribadian yang lahir dengan hari Minggu Pahing memiliki neptu 14 dan dikenal sebagai sosok dengan karisma kepemimpinan yang alami.

Sejak usia dini, mereka sudah menunjukkan sikap yang disegani bahkan oleh orang-orang yang lebih senior karena pembawaan yang tenang dan matang.

Kemampuan memberikan solusi kreatif yang tidak terpikirkan orang lain menjadi keunggulan utama mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Intuisi spiritual yang kuat seringkali membantu mereka merasakan firasat atau mendapat petunjuk melalui mimpi yang kemudian menjadi kenyataan.

Di dunia kerja, mereka cenderung cepat mendapat promosi jabatan bukan karena sikap oportunis, melainkan berkat dedikasi dan tanggung jawab yang tulus.

2. Rabu Wage

Weton Rabu Wage dengan neptu 11 dikenal sebagai tipe kepribadian yang sederhana namun memiliki dampak besar dalam setiap tindakannya.

Mereka cenderung tidak banyak bicara tetapi ketika bertindak, hasilnya selalu mencengangkan dan melampaui ekspektasi orang lain.

Karakter ini sangat cocok berkarier di bidang manajemen, analisis, dan pengelolaan keuangan karena sifatnya yang teliti dan tidak mudah terbawa emosi.

Kemampuan menyusun strategi jangka panjang menjadi kunci utama kesuksesan mereka, terutama dalam investasi properti, saham, atau membangun bisnis berkelanjutan.

Kepekaan batin yang dimiliki membuat mereka jarang terjebak dalam keputusan yang merugikan, sehingga kekayaan mereka tumbuh perlahan namun pasti.

3. Jumat Kliwon

Weton Jumat Kliwon memiliki kombinasi energi spiritual yang unik karena kedua unsur hari dan pasarannya sama-sama mengandung makna spiritual tinggi.

Pemilik weton ini sering dikaitkan dengan energi gaib dan perlindungan dari arwah leluhur yang memberikan kekuatan batin luar biasa.

Mereka memiliki magnet energi yang kuat sehingga keberuntungan seringkali datang secara tidak terduga, seperti mendapat proyek besar atau bertemu orang yang membuka jalan bisnis.

Bidang yang cocok untuk mereka adalah pengobatan alternatif, spiritualitas, perdagangan besar, atau pekerjaan yang membutuhkan kekuatan batin.

Karisma yang memikat dan daya sugesti tinggi menjadi modal utama mereka, asalkan tetap hidup lurus dan tidak menyalahgunakan kekuatan tersebut.

4. Sabtu Wage

Sabtu Wage dengan neptu 13 merupakan simbol kekuatan dalam kesunyian yang seringkali diuji dengan kehidupan yang keras sejak masa kecil.

Ujian hidup yang berat justru menjadi tempaan yang membentuk mereka menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah menyerah, dan tidak cengeng.

Bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun, mereka tetap mampu berpikir jernih dan mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan.

Keberanian mengambil risiko yang diperhitungkan membuat banyak pemilik weton ini menjadi pengusaha tangguh, pemimpin lapangan, atau figur publik yang disegani.

Luka batin yang pernah dialami justru menjadi modal untuk membangun mental baja yang tidak dimiliki oleh weton lainnya.

5. Rabu Pahing

Rabu Pahing memiliki neptu 16, salah satu yang tertinggi, dan dilahirkan dengan aura kepercayaan yang membuat orang lain mudah percaya kepada mereka.

Kemampuan berbicara yang baik, sikap sopan, dan mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan menjadi keunggulan utama dalam bersosialisasi.

Daya tarik utama mereka bukan hanya dari penampilan fisik, tetapi dari sikap dan cara membawa diri yang membuat orang lain nyaman.

Kemampuan membuat orang lain percaya dan mengalirkan peluang bisnis membuat banyak pemilik weton ini berkarier sebagai konsultan, motivator, pemimpin perusahaan, atau politisi.

Kecerdikan dalam mengelola peluang dan membangun relasi memungkinkan mereka membangun kerajaan bisnis dari nol tanpa modal besar.

6. Selasa Pon

Weton Selasa Pon dengan neptu 10 memiliki jiwa pemberani yang khas dan tidak takut mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan orang lain.

Mereka lahir untuk menjadi pelopor dan dalam konsep Jawa dikaitkan dengan energi gelombang besar yang membuat hidup mereka penuh dinamika.

Kehidupan yang sering mengalami naik turun ekstrem justru memberikan pelajaran berharga dan membentuk ketangguhan dalam menghadapi krisis.

Jiwa entrepreneur, inovator, atau pebisnis teknologi sangat cocok dengan karakter mereka yang selalu selangkah lebih maju dari orang lain.

Puncak kekayaan mereka tercapai bukan karena warisan atau keberuntungan semata, melainkan berkat keberanian dan inovasi yang terus dikembangkan.

7. Selasa Legi

Selasa Legi dengan neptu 8 mungkin memiliki angka kecil, tetapi menyimpan kekuatan besar dalam bentuk kepercayaan dari orang lain.

Pemilik weton ini sering dipercaya menjadi bendahara, pengatur keuangan, atau penanggung jawab proyek penting karena sifatnya yang jujur dan tidak rumit.

Karakter mereka digambarkan sebagai penjaga ladang emas, artinya sangat bertanggung jawab dalam menjaga kekayaan dan tidak menghambur-hamburkannya.

Meskipun tidak secepat weton lain dalam meraih kekayaan, tetapi penghasilan mereka stabil dan terus bertambah secara konsisten.

Kehidupan yang mapan dan terhormat dapat tercapai berkat sifat konsisten dan integritas yang selalu dijaga.

8. Senin Pahing

Senin Pahing dengan neptu 13 lahir dengan visi jauh ke depan dan tahu persis seperti apa kehidupan yang mereka inginkan di masa mendatang.

Kegemaran belajar, membaca, dan menyerap ilmu pengetahuan baru membuat mereka selalu update dengan perkembangan zaman.

Tidak mengherankan jika banyak pemilik weton ini yang akhirnya menjadi pemilik bisnis skala besar, CEO, atau pakar di bidangnya masing-masing.

Dalam pengelolaan keuangan, mereka sangat teliti dan tidak ada pengeluaran yang dilakukan tanpa alasan yang jelas dan terukur.

Kemampuan mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menabung dan kapan saatnya berinvestasi menjadi kekuatan utama dengan ambisi yang terarah dan strategi matang.